Niðurstöður kosninganna eru vonbrigði í hugum flestra. Sú er niðurstaðan eftir að hafa skautað um hinar víðfeðmu lendur Facebook nú í morgun, þegar rykið er að setjast daginn eftir kosningarnar. Hrönn Kristinsdóttir kvikmyndagerðarmaður segir einfaldlega: „Stórsigur leiðinlegra karla“.



Helstu niðurstöðurnar kosninganna eru þessar: Stjórnarflokkarnir töpuðu 12 þingmönnum. En, fátt hefur breyst því þeir þingmenn fóru ekki til stjórnarandstöðunnar heldur hrifsuðu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Miðflokkurinn og svo Inga Sæland og Flokkur fólksins það til sín.



Útvarp Saga sigurvegari kosninganna

Margir halda því fram fullum fetum að þar sé fylgi sem grundvallast á popúlískum sjónarmiðum. Hinn raunverulegi sigurvegari kosninganna, að margra mati, er hin umdeilda útvarpsstöð Útvarp Saga. Þar hefur nýr þingmaður Flokks fólksins, Ólafur Ísleifsson hagfræðingur, farið mikinn í viðtölum við Pétur Gunnlaugsson útvarpsmann og ítrekað borið kjör þeirra sem verst eru settir saman við kostnað vegna hælisleitenda. Og, þeir sem stilla inn á tíðnisvið Útvarpss Sögu hafa einnig tekið eftir því að þar er Sigmundur Davíð í hávegum hafður.



Að margra mati, sem nú tjá sig á Facebook, er þetta hinn raunverulegi sigurvegari kosninganna. Pétur á Útvarpi Sögu.

Og þó Samfylkingin megi vel við una gufaði fylgisaukning sem var að sýna sig við Vg upp í ekki neitt. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur og Framsóknarflokkurinn vinnur það sem kallast varnarsigur. Þessar eru meginniðurstöður kosninganna en á Facebook eru margir sem ekki reyna að leyna vonbrigðum sínum.



Takk fyrir það Björt framtíð

Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur, sem reyndar styður Sjálfstæðisflokkinn, fer yfir stöðuna á sínum Facebookvegg, með nokkrum punktum:



„BF sprengdi ríkisstjórnina eftir 8 mánuði og niðurstaðan er m.a. þessi:



*Björt framtíð nær svo rosalega lélegum árangri að þau eru langt frá því að komast inn á fjárlög



*Konum fækkar



*Eldri mönnum fjölgar



*Ungu fólki fækkar



*Panamastjórnin (DB+M) er með tæplega helming atkvæða



*Sigmundur Davíð er ekki lengur hornreka í íslenskum stjórnmálum það er bara búið að gefa honum flott umboð ári eftir Kastljósviðtalið fræga



*Píratar helmingast



*Það verður eitthvað bíó að mynda stjórn



Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur tekur saman helstu drætti eftir kosningar og myndin sem birtist er ógnvænleg í hugum margra, ekki síst kvenna.

Það er nefnilega það. Það má eflaust alveg deila um það hvort að BF hafi verið að gera þjóðinni mikinn greiða.“



Ég er brjáluð

Vandséð er að nokkurra breytinga sé að vænta í sjálfu sér. Leiðtogar stjórnmálaflokkanna tala nú um að það þurfi að leita breyttra vinnubragða, hvað svo sem það nú þýðir.



Gremjan leyndir sér ekki og sárndin brjótast út á Facebook. Sú gremja snýr meðal annars að kynjahlutföllunum á þingi. Snærós Sindradóttir, verkefnisstjóri á RÚV segir: „Mig langar að skæla yfir Silfrinu. Ójafnrétti er ekki tilviljanakennt, það er kerfislægt.“



Líf Magneudóttir forseti borgarstjórnar er á sömu línu: „Ömurleg kynjaskipting líka. Þvílík afturför. Ég er brjáluð.“



Líf er einfaldlega brjáluð.

Heiða B. Heiðars, auglýsingastjóri Stundarinnar reynir ekki heldur að leyna gremju sinni: „Gamli tíminn og gömlu karlarnir unnu. Það vantar bara Jón Baldvin til að mér líði eins og ég hafi vaknað á 20. öldinni.“



Sigmundur ómerkilegur tækifærissinni

En, stóru drættirnir eru að þeir sem bundu vonir við betri tíð með siðbót í haga, þeir urðu fyrir vonbrigðum. Sara Óskarsson Pírati, sem staðið hefur að margvíslegum mótmælum á Austurvelli, reynir ekki að leyna vonbrigðum sínum.



„Ég ætla að sofa á því, en ég er alls ekki viss um að siðferði mitt leyfi mér að búa áfram á Íslandi eftir úrslit kosninganna í kvöld. Það snýr á engan hátt að minni eigin stöðu, ég er líklegast varaþingmaður áfram eins og staðan er og yrði alsæl með þá niðurstöðu ef að hún væri undir öðrum kringumstæðum. Heldur snýst þetta um siðferði stjórnmálanna sjálfra. Stærstu mótmæli Íslandssögunnar komu í kjölfar stærsta gagnaleka sögunnar,“ segir Sara og býr sig undir að flytja af landi brott.



Sara hefur skipulagt fjöldan allan af mótmælum við Austurvöll. Úrslit kosninganna eru henni sár vonbrigði.

Hún segir að í kosningabaráttunni hafi kjósendur mátt sitja undir áróðri manna sem eigi ekkert erindi í íslensk stjórnmál. Manna sem hafa „síendurtekið hafa brotið traust og trúnað við okkur öll og eiga nákvæmlega ekkert skilið frá okkur. Og síst af öllu umboð til þess að stjórna okkur.



Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er tækifærissinni af verstu gerð sem gerir engan greinamun á sannleika og lygi. Hann gekk svo illa og ómerkilega á lagið í þessari snörpu kosningabaráttu að skáldskapur hefði vart getað haldið í við atburðarásina.“



Sorgin er of þrúgandi

Sara segir að ekki nokkur virðing sé borin fyrir þeim sem mættu á „Austurvöll þann 4. apríl 2016 (um 30 þús. manns), ekki nokkur einasta virðing fyrir lýðræðinu sem að komið var á fremsta hlunn í 45 daga áskorun, ekki nokkur einasta virðing fyrir Framsóknarflokknum sjálfum sem hann hafði svo lofsungið í gríð og erg í gegnum tíðina og samstarfsfólki sínu innan úr flokknum.



Ömurlegt. Alveg ömurlegt.



Bjarni Benediktsson er ennþá ómerkilegri sem stjórnmálamaður ef að yfir höfuð er hægt að vera það.



Ég get ekki orða bundist. Mun ekki orða bindast.



Sorgin er of þrúgandi.“



Nichole Leigh Mosty er brotin kona eftir þá útreið sem Björt framtíð hlaut í kosningunum.

Þórlaug Borg Ágústsdóttir Pírati er sársvekkt einnig, hún leitar skýringa og beinir sjónum sínum að kosningakerfinu:



„Ef atkvæðavægi væri eðlilegt á Íslandi væri Exemið með 3 þingmenn, einn fyrir hvert landsbyggðarkjördæmi. Þegar kerfið er "riggað" af D og B þá er ekki hægt að tala um virkt lýðræði. Píratar fá endalaus uppbótarþingsæti af því að fylgið okkar er í bænum þar sem atkvæðið gildir 1/3 af landsbyggðinni.“



Ég er brotin kona í kvöld

Eva Hauksdóttir laganemi virðist helst á því að hver þjóð eigi skilið þá leiðtoga sem hún fær: „Til hamingju með nýju hægristjórnina. Viðreisn hefur engu að tapa, getur auðveldlega sameinast Sjálfstæðisflokknum aftur. Þetta verður eitthvað ...“



Og Magnea J. Matthíasdóttir þýðandi segir háðsk: „sér á góðu gengi Panamaprinsanna að niðurbrot menntakerfisins er að skila góðum árangri.“



Nichole Leigh Mosti, fyrrverandi þingmaður Bjartrar framtíðar, fauk út af þingi. Björt framtíð fékk skell. Hún segist þurfa að fara í að endurskoða vinalistann sinn. „Allt fyrir ekkert. Ég er brotin kona í kvöld.“