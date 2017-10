Ræðismaður fyrir Ísland orðuð við skipulagða glæpastarfsemi

Íslenskir kjósendur erlendis þurfa að leita til sendiráða eða ræðismanna til að kjósa í komandi alþingiskosningum. Í Búlgaríu munu þeir hitta fyrir Tsvetelinu Borislavovu, sem gerð var að heiðursræðismanni fyrir Ísland haustið 2006. Viðskiptasamband var með henni og Björgólfi Thor Björgólfssyni á umræddum tíma en þau áttu saman búlgarska bankann Economic and Investment Bank (EIBank).



Borislavova hefur þráfaldlega verið orðuð við skipulagða glæpastarfsemi í fjölmiðlum í Búlgaríu og víðar. „Borislavova er klassískt dæmi um það sem gerðist hér eftir að kommúnisminn leið undir lok. Þá var landið í rauninni tekið yfir af skipulögðum glæpaklíkum. Viðskiptaelítan auðgaðist gríðarlega á þessum árum með ólöglegum aðferðum og keypti sér svo friðhelgi. Spillingin í Búlgaríu er mjög mikil og dómskerfið er í molum vegna þess,“ segir Atanas Tchobanov, búlgarskur rannsóknarblaðamaður hjá Bivol.



Borislavova er fyrrverandi unnusta Boykos Borisov, forsætisráðherra Búlgaríu. Um hann og tengsl hans við skipulagða glæpastarfsemi hafa verið skrifaðir margir greinaflokkar, bæði í Búlgaríu og Bandaríkjunum. Í leynilegum skeytum til Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) og fleiri stofnana, sem lekið var á vefsíðu Wikileaks árið 2010, lýsti John Beyrle, sendiherra Bandaríkjanna í Búlgaríu, áhyggjum af framgangi Boykos Borisov í stjórnmálum, en hann var borgarstjóri Sofiu á umræddum tíma. Í skeytunum er farið yfir vafasama fortíð Borisovs og tengsl hans við skipulagða glæpastarfsemi. Vísað er til Borislavovu í tveimur skeytum frá árinu 2006, sama ári og hún er gerð að heiðurskonsúl fyrir Ísland. Í öðru þeirra segir að hún stjórni stórum banka í Búlgaríu og hafi verið sökuð um peningaþvætti fyrir ýmis glæpasamtök. Í síðara skeytinu lýsir Beyrle áhyggjum af starfsemi bankans bæði vegna hæpinnar lánastarfsemi og grunsamlegs uppruna fjármuna Borisov sem renni í gegnum bankann.



Borislavova er heiðursræðismaður og þiggur ekki laun fyrir starf sitt í þágu Íslands. Ræðismenn halda utan um utankjörfundar­atkvæði í kosningum og sinna annarri borgaraþjónustu fyrir Íslendinga í Búlgaríu auk aðstoðar við viðskiptatengsl milli ríkjanna.

Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu nýta sendiráð tengsl í gistiríkinu til að fá ábendingar um ákjósanlega aðila sem gegnt gætu hlutverki ræðismanns. Meðal ákjósanlegra eiginleika sem getið er um í handbók um ræðismenn (e. Manual for Honorary Consuls) er að viðkomandi sé áreiðanlegur einstaklingur sem njóti almennrar virðingar í gistiríkinu.



Aðspurður segist Atanas ekki sjá merki þess að Borislavova njóti þeirrar virðingar í Búlgaríu sem þarna er krafist, enda séu fortíð og viðskiptahættir hennar vel þekkt meðal allra sem fylgjast með fjölmiðlum í Búlgaríu.