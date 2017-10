Japanir munu ganga að kjörborðinu þarnæsta sunnudag, 22. október, og hefur kosningunum verið lýst sem „þjóðaratkvæðagreiðslu“ um framtíð forsætisráðherrans Shinzo Abe.



Um tíma var talið að spenna væri komin í kosningarnar eftir að ríkisstjóri Tókýó-borgar, Yuriko Koike, ákvað að stofna nýjan flokk, Flokkur vonarinnar (Kibo no to), í tilraun til að koma Abe frá völdum.



Með stofnun flokksins var hrist hressilega upp í japönskum stjórnmálum en nú hefur Koike ákveðið að hún ætli sjálf ekki að bjóða sig fram. Er talið að hún vilji gegna embætti ríkisstjóra Tókýó fram yfir Sumarólympíuleikana sem haldnir verða í borginni árið 2020.



Skortir leiðtoga

Í frétt Financial Times segir að ákvörðun Koike þýði að stjörnarandstöðunni í landinu skorti sterkan leiðtoga og því bendi allt til að Abe og flokkur hans muni halda völdum í landinu. Abe hefur sagt að hann muni láta af embætti, takist flokki hans ekki að ná meirihluta.



Abe ákvað nokkuð óvænt í lok september að leysa upp japanska þingið og boða til þingkosninga. Var talið að Abe væri þar með að nýta sér veika stöðu stjórnarandstöðunnar í landinu og sækjast eftir endurnýjuðu umboði til að hrinda stefnu stjórnar hans í félagsmálum og málefnum Norður-Kóreu í framkvæmd.



Vinsældir Abe hafa aukist nokkuð síðustu mánuði í kjölfar aukinnar ógnar frá stjórnvöldum í Norður-Kóreu. Gagnrýnendur Abe segja að hann hafi boðað til kosninga til að draga athyglina frá röð hneykslismála þar sem hann og flokksmenn hans hafa verið sakaðir um spillingu.



Yuriko Koike er ríkisstjóri Tókýó. Vísir/AFP

Manneskjuleg íhaldsstefna

Flokkur vonarinnar (Kibo no to), nýstofnaður flokkur ríkisstjórans Koike, hafði fram til þessa verið sérlega áberandi í kosningabaráttunni og sótt hart að Abe og flokki hans. „Grobb og slagorð opna ekki leiðina til framtíðar,“ sagði Abe um vinsældir hinnar 65 ára Koike sem þykir almennt nokkuð líflegri stjórnmálamaður en Abe.



Koike hafði heitið því að framfylgja „manneskjulegri íhaldsstefnu“, að dregið verði úr notkun kjarnorku og henni hætt árið 2030. Þá hefur hún sagt flokkinn ætla að hætta við fyrirhugaðar skattahækkanir. Andstæðingar Koike segja flokkinn þó ekki hafa svarað spurningum um hvernig hún ætli að fjármagna metnaðarfull stefnumál sín.



Ný könnun Yomiuri bendir til að 32 prósent kjósenda ætli sér að kjósa Abe og LDP-flokk hans. Flokkur vonarinnar mælist með um þrettán prósent fylgi í sömu könnun, sex prósent minna en í síðustu könnun.



Abe tók við embætti forsætisráðherra Japans árið 2012.