Þjóðirnar sem hafa tryggt sig inn á HM með okkur Íslendingum

23 af 32 þjóðum eru komnar með farseðilinn á HM í Rússlandi næsta sumar eftir leiki næturinnar.



Íslenska landsliðið var á mánudagskvöldið sextánda þjóðin sem tryggir sér sæti á heimsmeistaramótinu í Rússlandi.



Serbar komust inn á HM á sama tíma og við Íslendingar en síðan hafa bæst við sex þjóðir til viðbótar.



Þjóðirnar sem gulltryggðu sér farseðilinn í gærkvöldi og nótt voru Portúgal, Frakkland, Úrúgvæ, Argentína, Kólumbía og Panama.



Hollendingar, Sílebúar og Bandaríkjamenn horfa hinsvegar á HM í sjónvarpinu næsta sumar.



Nú er bara níu laus sæti á HM í Rússlandi og fjögur af þeim eru í boði í gegnum umspilið í Evrópu en þjóðirnar átta sem verða í pottinum þar eru Danmörk, Svíþjóð, Ítalía, Sviss, Grikkland, Írland, Norður-Írland og Króatía.



Hin fimm lausu sætin skiptast á milli Afríku (3) og svo tveggja umspila. Annað umspilið er á milli Perú (Suður-Ameríka) og Nýja Sjálands (Eyjaálfa) en hitt er á milli Hondúras (Norður-og Mið Ameríka) og Ástralíu (í gegnum Asíu).







After a remarkable conclusion to @CONCACAF #WCQ, Australia will face Honduras in the intercontinental play-off next month! pic.twitter.com/ujtx9bOMmg

Panama scored in the 88th minute to knock out the U.S. and qualify for its first World Cup.





23 of 32 berths have been clinched. pic.twitter.com/JiCTwVWmlK

