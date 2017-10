Mancini öskraði á sjúkraþjálfarann á hverjum degi

Roberto Mancini leiddi Manchester City til fyrsta Englandsmeistaratitils félagsins í 44 ár árið 2012 og er dáður af stuðningsmönnum félagsins. En hann lenti upp á kanti við alla leikmenn og starfsmenn félagsins, segir írski markvörðurinn Shay Given.



Given gaf nýverið út sjálfsævisögu sína og segir þar frá því hvernig var að vinna með Mancini á bak við tjöldin.



„Ég gat ekki áttað mig á Roberto Mancini. Hann lenti upp á kanti við alla. Og þegar ég segi alla, meina ég alla,“ skrifar Given í bók sinni.



„Leikmennina, sjúkraþjálfarana, búningastjórann, fjölmiðlafulltrúana, fólkið í mötuneytinu, starfsmenn bílastæðisins, alla.“



„Á hverjum einasta morgni sat hann á þrekhjóli og sjúkraþjálfarinn kom til hans og tilkynnti honum ástandið á leikmannahópnum. Og það hóf þriðju heimsstyrjöldina hvern einasta dag.“



„Sjúkraþjálfarinn kom með hefðbundinn lista yfir hverjir væru í standi og hverjir ekki, og reiði hans braust út. Sakaði sjúkraþjálfarann um að vernda leikmenn sem voru í raun heilir eða ekki koma meiddum leikmönnum í stand nógu fljótt.“



„Hvernig nær það því besta fram úr fólki? Lífið á ekki að vera svona erfitt,“ skrifaði Shay Given.



Mancini er nú við stjórnvöllinn hjá Zenit St Petersburg í Rússlandi, en hann stýrði liði Manchester City á árunum 2009-2013.