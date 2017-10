Fractured But Whole: Ný stikla fyrir nýjasta South Park leikinn

Leikurinn South Park: Fractured But Whole er nú kominn út og útgáfunni fylgdi ný stikla. Það er vert að taka fram að það er líklega ekki við hæfi að horfa á stikluna hvar sem er. Allt er á suðupunkti í hinum friðsæla fjallabæ, South Park, og tvö teymi ofurhetja, Freedom Pals og Coon and Friends, eru að berjast fyrir lögum og reglu. Samt ekki.



Nafn leiksins er til komið vegna þess að verslanir neituðu að selja leik með orðinu Butthole í nafni leiksins. Í fyrri leiknum, Stick of Truth, gekk allt út á ævintýri, skylmingar og galdrakarla. Nú er komið að ofurhetjunum.