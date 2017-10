Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, hefur dálæti á Bubba og vaknaði einu sinni með fullt af kóngulóum á sér. Hún þóttist einu sinni vera systir sín og hefur gaman af Mamma Mia.



Þetta er brot af því sem kemur fram í svörum Þorgerðar við Formannaáskorun Vísis.



Vísir leggur mikið upp úr því að umfjöllunin um Alþingiskosningarnar sé ítarleg og úr öllum áttum, líka skemmtileg. Því lögðum við fyrir alla formenn skemmtilegan spurningalista með spurningum af öllu tagi, sumar erfiðari en aðrar en allar í persónulegri kantinum. Svör fleiri formannanna verða svo birt á næstu dögum og nú er komið að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, formanni Viðreisnar.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Þingvellir.



Varstu sumar í sveit?

Í Ölfusi.



Hvaða mat ert þú best/ur í að elda?

Lamb og steiktan fisk. Hrísgrjónagrauturinn telur víst ekki lengur.



Hvernig bíl ekur þú og hefur þú gefið honum nafn?

Príus. Hvíti bíllinn. Frekar einfalt.



Hver er draumabíllinn?

Landrover Discovery með krók.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert?

Þegar ég var 12 þóttist ég vera systir mín þegar einhver gaur hringdi heim og spurði eftir henni.



Besti hrekkurinn sem þú hefur lent í?

Ekki bestur en eftirminnilegasti er þegar ég vaknaði 6 eða 7 ára upp í svefnpoka með „trilljón“ kóngulær á mér. Yfir mér stóðu frændi minn og systir en ég var hluti af tilraunaverkefni hjá þeim. Þau vildu sjá viðbrögð einstaklings sem vaknar með pöddur á sér um allt. Auðvitað var ég tilvalin í verkefnið.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Bubbi.



Hefur þú komist í kast við lögin?

Já, fengið hraðasektir.



Uppáhalds föstudagskvöldsdrykkur?

Rauðvín.



Uppáhalds bókin?

Njála og síðan er Öxin og jörðin eftir Ólaf Gunnarsson alltaf í uppáhaldi.



Uppáhalds bíómynd?

Breytilegt en Das leben der anderen fylgir mér svolítið. Guðföðurmyndirnar eru síðan alltaf góðar.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Mamma mia, Pretty Women og The Untouchables.



Hvað er uppáhalds pepp-lagið þitt?

Það lag sem ég set oftast á til að komast í góðan fíling er Dancing in the Moonlight með Toploader. Þá dansa ég. Ekki gera grín að mér en svona er það. ;-)



Hefur þú farið í Costco?

Já.



Hefur þú farið í H&M á Íslandi?

Nei.



Hefur þú migið í saltan sjó?

Já.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Fer eftir árstíma.



Uppáhalds þynnkumatur

Hammari, franskar og rautt kók.



Ananas á pizzu?

Stundum.



Hvaða leikari væri fengin til að leika þig í bíómynd?

Julie Christie á árum áður, annars Hansa; Jóhanna Vigdís Arnardóttir.



Hvaða hreyfing er í uppáhaldi hjá þér?

Ganga og golf.



Trúir þú á líf eftir dauðan?

Já.



Hefur þú átt gæludýr?

Já, hunda.



Með hvaða liði heldur þú (íslensku)?

FH.



Sterkasta minning úr æsku?

Annars vegar að ganga niður á engjar leiðandi pabba að athuga hestana og hinsvegar mamma á morgnana að kreista safa úr einni appelsínu fyrir okkur systur.



Hvað er það skrítnasta sem þú hefur gert?

Vart í frásögur færandi.