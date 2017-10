Myndband um íslenska hestinn slær í gegn á Facebook

Nýlegt myndband markaðsverkefnisins Horses of Iceland um gangtegundir íslenska hestsins hefur vakið mikla athygli á Facebook. Yfir 600 þúsund manns hafa horft á myndbandið á innan við viku.



Í myndbandinu eru allar fimm gangtegundir hestsins sýndar á eðlilegum hraða sem og hægri sýningu.



Myndbandi má sjá í spilaranum hér að neðan.



Viðbrögðin við myndbandinu hafa verið gífurlega mikil og hafa þúsundir manna deilt því og tjáð sig um það.



Í tilkynningu frá Horses of Iceland kemur fram að það var tekið upp í Skagafirði þar sem íslensk náttúra fær að njóta sín í bakgrunni. Myndbandið var framleitt af Skotta Film fyrir Horses of Iceland og var grafíkin í höndum PIPAR/TBWA.



Á heimasíðu Horses of Iceland kemur fram að tilgangur markaðsverkefnisins er að byggja upp orðspor íslenska hestsins um allan heim til að leggja grunn að aukinni verðmætasköpu og útbreiðslu hestsins á heimsvísu.