Átök í Katalóníu

The cases of police violence in #Catalonia are not isolated. These practices are systematic and widespread. #EU MUST speak up pic.twitter.com/sL1iM3OlDj — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2017

Cattalan firefighters protecting crowd and standing against Spanish riot police. #CatalanReferendum pic.twitter.com/oNzH5GchJY — Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) October 1, 2017

فيديو| الشرطة الإسبانية تواصل اقتحامها مراكز استفتاء انفصال إقليم #كتالونيا وتفرق المشاركين بالقوة pic.twitter.com/Xk38DniNi5 — جريدة سبر (@Sabrnews) October 1, 2017

Us heu Passat amb la coca, esteu malaltissims #CatalanReferendum pic.twitter.com/c2VJ5E3gXn — laDiadadelSí (@laDiadadelSi) October 1, 2017

Of all the police brutality videos I have seen from #Catalonia today this is hands down the most shocking.

This is unworthy of any democracy pic.twitter.com/OYaQ8yvDwF — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2017