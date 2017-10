Togstreita á milli líkamsklukkunnar og staðarklukkunnar á Íslandi

Líkamsklukkan hjálpar til við að stjórna svefnmynstri, matarhegðun, losun hormóna og stjórnun blóðþrýstings. Með því að nota ávaxtaflugur náðu verðlaunahafarnir að einangra gen sem stjórnar dægursveiflunum. Þeir sýndu fram á að þetta gen kóðar prótein sem safnast í frumunni yfir næturtímann og er síðan brotið niður yfir daginn.



„When you fly across the Atlantic, within 24 hours, your brain, a region of your brain, a part of your hypothalamus, will probably be almost fully reset within a day of arriving in Europe. On the other hand, your liver and your lungs and the cells in your skin are much delayed in that adaptation. “



Þessi verðlaun sem þeir voru að fá núna bendir til þess hversu miklu máli líkamsklukkan skiptir, hversu mikil áhrif hún getur haft á líðan okkar og heilsu, segir Erla Björnsdóttir doktor í líf- og læknavísindum.



„Við vorum hérna áður á sumar og vetrartíma og síða vorum við fest á sumartíma árið 1968 og það var áður en þessar rannsóknir komu til sögunnar, sem að sýna hversu miklu máli þessar dægursveiflur skipta og þessi innri klukka okkar og þannig má segja að við íslendingar séum alltaf smá jet lagged ef ég sletti. “



Telur þú að við eigum að breyta staðarklukkunni á Íslandi?



„Já ekki spurning. Það eru þættir eins og birtan sem stillir okkar líkamsklukku en það er ekki þannig að við aðlögumst að tímanum og að við náum einhvernvegin að aðlaga okkur þessari skekkju heldur verðum við að gera þetta á hinn boginn og breyta klukkunni og leiðrétta þennan misskilning, segir Erla. “