Rúrik: Ætlaði að gera of mikið og það var skita

Rúrik Gíslason hefur ekki fengið mikið að spila fyrir félagslið sitt Nürnberg í þýsku 2. deildinni upp á síðkastið og því er góð tilbreyting fyrir sóknarmanninn að koma til móts við íslenska landsliðið.



Það er sér í lagi spennandi fyrir Rúrik þessa dagana þar sem hann virðist vera búinn að vinna sig aftur framar í goggunarröðina hjá Heimi Hallgrímssyni, landsliðsþjálfara.



„Það hefur alltaf verið á stefnuskránni hjá mér að vinna mig aftur inn í landsliðið og er auðvitað þakklátur fyrir það, að vera hluti af þessu. Ég reyni bara að gefa til baka. Það er ekkert sjálfsagt að þjálfarar fíli þig og það sem þú stendur fyrir,“ segir Rúrik.



Rúrik var nánast gleymdur með landsliðinu, meðal annars vegna meiðsla, en hann hefur verið á meðal þeirra fyrstu til að koma inn á í síðustu leikjum og fengið að byrja vináttuleiki.



„Núna upp á síðkastið ef ég ekki fengið að spila svakalega mikið með Nürnberg. Þá er gaman að koma í landsliðið og fá smá verðlaun eins og nokkrar mínútur. Maður er auðvitað hungraður í að spila. Það er góð stemning hérna og við erum hér allir til að ná árangri og gera vel. Þetta er klisja en það er drullugaman að vera hérna,“ segir hann.



Rúrik kom inn á sem varamaður á móti Finnlandi en fór þar fram úr sjálfum sér og fékk tvö gul spjöld með skömmu millibili og þar með rautt. Vegna meiðsla og leikbanns í landsliðinu er þó alls ekkert ólíklegt að hann byrji leikinn á móti Tyrklandi í Eskisehir á föstudagskvöldið.



„Ég er búinn að hugsa þetta mikið. Það er líka mikilvægt að fara ekki fram úr sér og ætla að gera of mikið. Ég ætlaði einmitt að gera kannski of mikið á móti Finnlandi og fékk það í bakið,“ segir Rúrik.



„Það var skita út af fyrir sig. Því er mikilvægt að muna fyrir hvað maður stendur og standa við sín gildi heldur en að ætla sér um of. Það er alveg klárt að það vilja allir sem eru hérna spila og ég er engin undantekning þar,“ segir Rúrik Gíslason.



Allt viðtalið má sjá hér að ofan.