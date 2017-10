Framtíðin er vonbrigðin ein

Smalt

Einmitt það sem við öll höfum beðið eftir – saltstaukur með Blue­tooth. Reyndar er SMALT markaðssett sem „centerpiece“ eða stofustáss enda spilar tækið tónlist og kemur fólki í gírinn með stemmingslýsingu. En aðalvirknin er að útdeila salti á „gagnvirkan máta“ – hvað sem það nú þýðir.



Þetta fyrirbæri hefur dugað ágætlega hingað til.

IoT gangráður

Í ágúst innkallaði Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna inn um hálfa milljón hjartagangráða vegna galla í þeim sem gaf tölvuþrjótum greiðan aðgang að þeim. Þetta hefði getað haft í för með sér fjölda dauðsfalla þar sem hakkararnir hefðu getað fiktað við hjartslátt fólks. Hið svo kallaða „Internet of Things“ (IoT) eða sú lenska að troða nettengingu í öll möguleg og ómöguleg tæki hefur sínar dökku hliðar. Í sumar tókst hópi hakkara að brjótast inn í tölvukerfi spilavítis í Bandaríkjunum þar sem þeir notuðu nettengt fiskabúr til að finna glufu inn.



Fiskunum gefið með annarri, fiskabúrið hakkað með hinni.

Snjallbursti

Hair Coach hárburstinn dansar á brúninni – hárbursti með skynjurum og appi sem mælir heilsu hársins og lætur þig vita hvernig skuli sjá um makkann. Kannski er hér um að ræða algjöra snilld – en eins og er oft með svona tækjabúnað kemur ekki fram á vefsíðunni hversu mikið burstinn muni kosta en hann fer í sölu núna í haust. Það er ákveðið varúðarmerki.



Regnhlífardróni

Einfalt mál – dróni sem er í raun fljúgandi regnhlíf sem fylgir þér eftir hvert sem þú ferð og veitir þér þægilegt skjól fyrir rigningunni. Frábært! Hins vegar er kannski spurning með 1.600 punda verðmiðann, það er ekkert víst að mörgum finnist réttlætanlegt að eyða 230 þúsund krónum í regnhlíf, sama hversu fín hún er. Og það leiðir okkur að næsta hlut.



Levi’s Smart-jakki

Levi’s hefur loksins markaðssett jakka saumaðan úr svokölluðu snjallefni og með jakkanum er hægt að stjórna símanum sínum með erminni einni saman. Það er óneitanlega mjög svalt – en á sama tíma má alveg spyrja sig hvort 350 dollarar sé ekki dálítið hátt verð fyrir jakka sem þú getur notað til að skipta um lög. Auk þess má aðeins þvo hann tíu sinnum.



No phone zero

Eins og nafnið bendir til er No Phone Zero ekki sími. Um er að ræða plasthlut sem er í grófum dráttum í laginu eins og snjallsími. Frekar sniðugt bara.



Ryksuguskór

Á síðustu CES ráðstefnu sýndi fyrirtækið Denso ryksuguskó sem það er að þróa. Þetta er mjög einfalt – á meðan þú gengur um sjúga skórnir upp drulluna og rykið sem þú stígur á. Ekkert flókið við það og við á Lífinu bíðum gríðarlega spennt eftir að geta keypt par enda verður ekki þverfótað fyrir ryki hérna.