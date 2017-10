Stjörnuspá Siggu Kling – Nautið: Þú ert í eðli þínu eikartré

Elsku Nautið mitt. Þú hefur verið undir miklu álagi í dálítinn tíma, en ég er með nýtt orð fyrir þig yfir álag, það kallast bara lífið! Þér hafa fundist aðstæður í kringum þig hafa verið afskaplega erfiðar en ef þú hugsar til baka þá hefur þú gengið í gengum miklu meiri erfiðleika en núna. Fólk hefur það álit á þér að þú sért svo ofboðslega heppin persóna en sannleikurinn er sá að þú hefur unnið hörðum höndum og það hefur komið þér á þann stað sem þú ert á núna.



Allt sem þú hefur gert er svo 100% gert, svo það er best fyrir þig að taka ekki allt of mikið að þér í einu. Ef þú gerir það klárar þú bara batteríin.



Þú hefur sterkar skoðanir á öllu og eins og merkur maður sagði einu sinni: „Að hafa sterkar skoðanir er frábært, en að vera manneskjan sem skiptir um skoðun er ennþá frábærara.“ Þú þarft að horfa svolítið í gegnum kíkinn og einblína á hver tilgangur þinn er; hvert viltu fara, hver viltu vera og hvar viltu búa?



Það eina sem getur stoppað þig í að breyta lífi þínu er að láta tilfinningatengsl hafa of mikil áhrif. Þú ert í eðli þínu eikartré, hefur lítið eða ekkert breyst síðustu tíu árin og þeir sem eru þér næstir vita alveg hvar þeir hafa þig. Þetta er mikill kostur og eikartré eru merkilegri en hinar hríslurnar. En þú þarft að sýna hlutleysi í flestöllu sem borið er á borð fyrir þig á næstunni, annars sérðu ekki hvað þú vilt í raun og veru. Þar sem ég er Naut er kannski auðvelt fyrir mig að segja það að þú eigir að setja sjálft þig í fyrsta sæti, þótt það sé samt alls ekki í eðli þínu.



Ef þú ert að taka stóra ákvörðun núna um breytingar, skoðaðu þá hvað innsæi þitt segir þér; ef þú færð kvíðahnút í solar plexus þýðir það: „Nei.“ En ef þú finnur fyrir spennu og ákafa í hjarta þínu þýðir það: „Já.“ Og þú munt alltaf klára verkefnið sem er lagt fyrir þig, ef þú bara byrjar á því. Veraldleg gæði munu aldrei fullnægja þér og þótt þú ættir alla peninga í heiminum munu þeir aldrei veita þér hamingju.



Þú ert að fara inn í spennandi tímabil og á því tímabili áttu eftir að sjá hversu elskuð persóna þú virkilega ert. Sá kraftur sem þú munt finna í nærumhverfi þínu mun hjálpa þér að hafa drifkraft eins og geimskutlan sem náði til tunglsins. Þú þarft bara að finna hvar styrkur þinn liggur og ýta á start.



Ef við ætlum að spjalla aðeins um ástina þá er staðreyndin sú að þú verður ekki oft ástfangið, en elskar af öllu hjarta og helst til eilífðar. Yfirleitt verður fólk ástfangið einu sinni eða tvisvar á ævinni, svo hættu að líta á klukkuna.



Fræg Naut: Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska knattspyrnulandsliðsins, Hannes Þór Halldórsson markvörður, Ari Freyr Skúlason landsliðsmaður, Svali Kaldalóns fjölmiðlamógúll, Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, rithöfundur og latikokkur, Ellý Ármanns fjölmiðlakona, Friðrik Þór Friðriksson leikstjóri, Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður, Ólafur Ragnar Grímsson forseti, Álfheiður Ingadóttir þingkona, Halldór Laxness, rithöfundur og skáld, Rúnar Freyr Gíslason leikari, Garðar Thor Cortes söngvari, Helga Möller söngkona, Katrín Tanja Davíðsdóttir crossfit-meistari, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir söngkona, Pétur Jóhann Sigfússon, Addi Exos dj-snillingur, Davíð Rúnar Bjarnason, boxari.



Hafðu trú, það er lykillinn – Faith (George Michael)