Stjörnuspá Siggu Kling – Ljónið: Hefur verið mikill rússíbani í kringum þig

Elsku Ljónið mitt. Þér finnst líf þitt stundum fara úr skorðum. En það er svolítið út af því að þú hefur svo mikið ímyndunarafl og þú átt það til að fyllast hugljómun sem þýðir að ef þú ert spennt fyrir einhverju leggurðu þig 1000% fram og talar stöðugt um það sem heillar þig. Það er gott fyrir þig að hinkra aðeins og slaka á huganum, taka svo ákvörðun um hvað er best fyrir þig.



Þú hefur þennan skemmtilega keppnisanda og þolir alls ekki stöðnun svo hefðbundin vinna frá 8-4 er eitur í þínum beinum. Hafðu meiri trú á því að þú getir gert það sem þú vilt. Settu þér samt tímamörk svo þú frestir ekki og frestir því sem þú ætlar að gera. Því þá verðurðu enn þá meira pirrað út í sjálft þig og getur lent í vítahring. Skipulag og frelsi einkenna þig á næstu mánuðum og þú finnur út leiðir til þess að þetta smelli allt saman.



Það er líka mikilvægt fyrir þig að leyfa fólki að hjálpa þér að láta draumana rætast því við erum öll ein heild. Ef þú ætlar að gera eitthvað alveg eitt og segja engum hvernig þú ætlar að fara að, þá tekur það þig miklu lengri tíma að ná takmarkinu en ella.



Líf þitt er litað mikilli lífsreynslu sem þú átt að setja í lífsreynslubankann til þess að skilja og hjálpa öðrum. Það hefur verið mikill rússíbani í kringum þig síðustu mánuði; sumt hefðirðu viljað að hefði alls ekki gerst en þú munt sjá það á næstu mánuðum að þú átt eftir að geta nýtt þér svo margt úr þessum erfiðu aðstæðum til að blómstra.



Það vilja náttúrulega allir taka þátt í lífi þínu þegar vel gengur. En svo heyrir þú jafnvel ekki í neinum þegar torfærurnar birtast. Það sem þú ætlar að læra af því er að vera alls ekki svoleiðis sjálft. Það er eins og þú standir uppi sem og sigurvegari eftir sumarið þótt þú skynjir það ekki eða sjáir það ekki núna. Næstu vikur munu sýna þér hvað í þér býr, því þegar þú þarft að vera sterkt þá er eins og þú fáir tvöfalt afl. Þú munt koma sjálfu þér á óvart og þessi atburðarás mun svo halda áfram næstu sex mánuði.



Vertu bjartsýnt og talaðu þig upp, því þú getur skilið við fósturjörðina, maka þinn og hvaðeina en þú þú þarft alltaf að hanga með sjálfu þér. Svo peppaðu þig upp, lestu bækur eða hlustaðu á manneskjur sem eru uppörvandi eins og t.d. Louise L. Hay og ég bendi sérstaklega á diskinn hennar „I Can Do It“. Það eru margir aðrir meistarar sem þú þarft að læra af til að verða hið besta þú og möguleikarnir eru miklu fleiri en þú sérð. Október kemur með kraftinn sem þú þarft í það.



Ef þú ert að skoða ástina eða ástamálin þarftu að skoða auðmýkt og lítillæti, en ég get samt svo sannarlega sagt að þú ert ógnarsterkt Ljón og enginn mun stoppa þig!



Fræg Ljón: Cara Delevingne fyrirsæta, Ágústa Eva Erlendsdóttir, leik- og söngkona, Halldóra Geirharðsdóttir leikkona, Birgitta Haukdal söngkona, Barack Obama Bandaríkjaforseti, Ásdís Rán fyrirsæta, Gísli Gíslason geimfari, Geir Ólafsson söngvari, Þórunn Antonía alheimsstjarna, Albert Eiríks, matgæðingur af bestu sort, Jón Óttar Ragnarsson, athafna- og fjölmiðlamaður, Jennifer Lopez söngkona, Diddú, Sirrý Arnardóttir fjölmiðlakona, Arnór Dan, söngvari, Agent Fresco, Ana Mafalda, besta húshjálp í heimi, Sema Erla Serdar, baráttukona, Rósa Ingólfsdóttir, sjónvarpskona, Anton Máni Svansson, kvikmyndaframleiðandi.



Ég er ógleymanlegur – Unforgettable (Nat King Cole)