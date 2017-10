Öskur og rifrildi á rafmögnuðum neyðarfundi Weinstein-fyrirtækisins

Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein lýsti því yfir á neyðarstjórnarfundi fyrirtækis hans, The Weinstein Company, að hann hefði áhyggjur af því eiga ekki afturkvæmt ef hann tæki sér leyfi frá störfum.



Greint er frá þessu á vef Hollywood Reporter en umfjöllun The New York Times varð þess valdandi að Weinstein ákvað að taka sér leyfi frá störfum í óákveðinn tíma sem meðstjórnarformaður The Weinstein Company.



Seint í gærkvöldi ákvað stjórn fyrirtækisins að boða til neyðarfundar, en Hollywood Reporter lýsir rafmögnuðu andrúmslofti á þessum fundi þar sem greina mátti öskur og rifrildi.



Harvey Weinstein var viðstaddur fundinn en hann lýsti yfir þeim áhyggjum að hann ætti ekki afturkvæmt í fyrirtækið ef hann færi frá tímabundið og fór fram á tryggingu þess efnis að hann ætti stöðuna vísa í framtíðinni.



Í tilkynningu frá fyrirtækinu kom fram að Harvey myndi stíga til hliðar og innanhúsrannsókn færi fram á málefnum tengdum honum.



Í umfjöllun The New York Times birtust ásakanir frá leikkonunum Ashley Judd og Rose McGowan, sem og fyrrverandi aðstoðarkonum hans og starfsmönnum fyrirtækisins á hendur Harvey. Er hann sakaður um óviðeigandi hegðun og kynferðislega áreitni í þeirra garð.



Harvey Weinstein hefur verið andlit fyrirtækisins á meðan bróðir hans, Bob Weinstein, hefur haldið sig utan sviðsljóssins. Er framtíð fyrirtækisins sögð í óvissu en á stjórnarfundinum var borin upp sú tillaga að Bob Weinstein, meðstjórnarformaður og forstjórinn David Glasser myndu taka yfir stjórn fyrirtækisins.



Weinstein bræðurnir stofnuðu The Weinstein Company eftir að hafa yfirgefið Miramax árið 2005. Miramax var stofnað árið 1979 og átti mikilli velgengni að fagna á níunda og tíunda áratug síðustu aldar með myndum á borð við Clerks, Pulp Fiction, Good Will Hunting, Shakespear in Love, The English Patient og Chicago.



The Weinstein Company hefur einnig notið mikillar velgengni með Óskarsverðlaunamyndir á borð við The King´s Speech og The Artist.



Greint var frá því í september árið 2015 að The Weinstein Company hefði keypt réttin að íslensku glæpaseríunni Ófærð. Varð serían sú fyrsta frá Íslandi sem var sýnd í sjónvarpi í Bandaríkjunum.