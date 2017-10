BBC: Það er mjög líklegt að Ísland verði á HM en ekki Argentína

Það gekk allt upp hjá íslenska fótboltalandsliðinu í 3-0 sigri í Tyrklandi í kvöld ekki bara inn á vellinum heldur einnig í hinum leikjunum í riðlinum.



Sigur Íslands og jafntefli Króata á móti Finnum þýðir að íslenska liðið er komið á topp síns riðils og nægir sigur í lokaleiknum á móti Kósóvó til að tryggja sér sæti á HM í fyrsta sinn.



BBC endaði textalýsingu sína frá leikjum í kvöldsins með því að gera upp stöðuna í undankeppni HM með eftirfarandi setningu.



„It's really quite likely that Iceland will be at the World Cup finals and Argentina won't be.“ Sjá hér.



„Það er mjög líklegt að Ísland verði í úrslitakeppni HM en ekki Argentína.“



Argentínumenn eru í sjötta sæti í Suður-Ameríku riðlinum og þurfa að sækja sigur til Ekvador í lokaleiknum til að halda lifandi möguleikanum á að komast á HM 2018.



Ísland hefur aldrei komist í úrslitakeppni HM en Argentínumenn hafa ekki misst af heimsmeistarakeppni í 48 ár eða síðan á HM í Mexíkí 1970.



Íslenska liðið er með tveggja stiga forystu á næstu lið í riðlinum sem eru Króatía og Úkraína. Króatía og Úkraína mætast einmitt í lokaumferðinni og geta því ekki bæði komist upp fyrir Ísland.



Íslenska liðið er því öruggt í umspil um laust sæti á HM takist liðinu ekki að vinna Kósóvó og tryggja sér efsta sætið í riðlinum og farseðil á HM í Rússlandi sumarið 2018.