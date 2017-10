„Það var virkilega gott að skora strax. Það er ágætis pressa á mér hérna úti þannig það var mikill léttir að skora þetta mark og að þetta hafi verið sigurmark gerir þetta ennþá sætara,“ sagði Berg­lind Björg Þorvaldsdóttir sem gekk á dögunum í raðir Verona í ítölsku úrvalsdeildinni. Hún skoraði strax í öðrum leik sínum fyrir félagið, sigurmark gegn Zaccaria. Hún segist kunna vel við sig á Ítalíu.



„Lífið á Ítalíu er bara nokkuð fínt. Ég er enn að koma mér inn í hlutina hérna og það er ennþá að venjast að borða klukkan 21.00 til dæmis. Ítalirnir eru mjög vingjarnlegir og vilja allt fyrir mann gera en enskan er ekki góð. Verona er ein fallegasta borg sem ég hef séð komið til; maturinn og kaffið er upp á tíu.“



Eyjamærin segir að munurinn milli deildanna, íslensku og ítölsku, sé mikill og að hann hafi á einhvern hátt komið sér dálítið á óvart hversu mikill hann sé.



„Þessar deildir eru eins og svart og hvítt. Ég hélt það væri ekki svona mikill munur á þessum deildum, en það er meiri hraði hér og leikmennirnir eru teknískari. Hér er spilaður meiri samba bolti, en deildin heima er meira „kick and run“. Leikmennirnir hér eru þó mikið að kasta sér niður við engar snertingar, en dómararnir eru búnir að fá falleinkunn í síðustu leikjum. Ef einhver hélt að dómararnir væru slakir á Íslandi, komiði þá til Ítalíu,“ sagði Berglind. Að hennar sögn eru aðstæður hjá Verona eins og best verður á kosið.



„Umgjörðin og allt í kringum Verona er mjög flott. Það eru tíu manna starfslið á öllum æfingum og nokkrir þeirra líta út eins og þeir séu í mafíunni. Þjálfarinn kemur á völlinn þegar við erum búnar að hita upp og gera styrktaræfingar og fer áður en æfingunni lýkur. Það er öðruvísi en ég þekki, en hann talar enga ensku. Ég þarf að vera fljót að læra ítölsku því mér finnst allt sem hann segir vera mikilvægt, slík er ástríðan og handahreyfingarnar.“



Berglind segir að henni hafi staðið ýmsir kostir til boða í atvinnumennskunni.



„Það voru fleiri lið sem sýndu áhuga. Ég var orðin mjög spennt fyrir einu liði en það gekk ekki alveg upp,“ sagði Berglind. En hvaða lið var það? „Það var stórlið á Englandi, en ég get ekki farið nánar út í það. Vonandi mun ég bara eiga gott tímabil hérna úti, þá opnast dyr.“



Berglind hefur verið inn og út úr byrjunarliði íslenska landsliðsins. Hún vonast til að tími sinn hjá Verona muni hjálpa henni að festa sig í sessi í landsliðinu.



„Þetta mun hjálpa mér upp á landsliðið að gera. Að koma út og fá nýtt áreiti gerir manni bara gott. Það eru spennandi tímar fram undan með landsliðinu og mér finnst ég eiga helling inni. Ef þessi breyting hjálpar mér að verða betri væri það frábært.“



Berglind reiknar með að snúa heim í Breiðablik þegar samningurinn við Verona rennur út, þann 12. maí á næsta ári, en hún er á láni frá Breiðabliki á Ítalíu.



„Ég er enn samningsbundin Breiðabliki og stefni á að koma heim til Íslands í maí og spila. Maður veit þó aldrei hvað gerist í millitíðinni,“ sagði Berglind að lokum.