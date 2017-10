Orkuveitan greiðir milljónir á mánuði í leigu á auðu rými

Orkuveita Reykjavíkur greiðir um 3,4 milljónir króna á mánuði í leigu fyrir þá fermetra sem standa nú auðir og ónotaðir vegna rakaskemmda í vesturhúsi höfuðstöðva fyrirtækisins. Leigusalinn hefur ekkert slegið af leigunni en forsvarsmenn OR kanna nú stöðu sína í von um að fá afslátt.



Í janúar síðastliðnum var vesturhúsið rýmt vegna raka og myglu sem farin var að hafa áhrif á starfsfólk og samhliða því hófust tilraunaviðgerðir. Sem kunnugt er skiluðu þær ekki viðunandi árangri.



Ingvar Stefánsson, fjármálastjóri OR.

OR seldi fasteignir sínar að Bæjarhálsi 1 til Foss fasteignafélags í lok árs 2013 og gerði leigusamning til 20 ára. OR greiðir 223,9 milljónir króna á ári í leigu, fyrstu 10 ár leigusamningsins eða um 18,6 milljónir á mánuði.



Allar fasteignirnar að Bæjarhálsi 1 eru um 22 þúsund fermetrar. Flatarmál skrifstofuhluta vesturhússins, sem nú stendur auður, er um 4 þúsund fermetrar. Miðað við þetta er OR því að greiða um 845 krónur á hvern fermetra á mánuði í leigu eða tæpar 3,4 milljónir á mánuði fyrir hið auða vesturhús.



Ingvar Stefánsson, fjármálastjóri Orkuveitunnar, staðfestir í samtali við Fréttablaðið að enn sé verið að greiða leigu af vesturhúsinu en að verið sé að skoða leiðir til að fá slegið af leigunni í ljósi ástandsins.



„Við erum að kanna okkar stöðu í þeim efnum.“



Þá rúmu sjö mánuði síðan vesturhúsið var rýmt hefur OR samkvæmt þessum útreikningum greitt tæpar 24 milljónir króna í leigu fyrir auða rýmið. Á ári gera það rúmar 40 milljónir króna.



Alls hefur Orkuveitan greitt um 900 milljónir króna í leigu til Foss síðan fasteignafélagið keypti húsin á 5,1 milljarð. Á móti kemur að fyrirtækið hefur ávaxtað þennan 5,1 milljarð sem fékkst með sölunni um 1,2 milljarða á sama tíma.