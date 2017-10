Steindi nýjasta andlit Inspired By Iceland: Tekur erfiðasta karókílag heims

Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi Jr., er nýtt andlit Inspired By Iceland en hann kemur fram í nýju myndbandi þar sem farið er yfir erfiðasta karókílag heims.



Steindi fer á kostum í myndbandinu sem gengur í raun út á það að segja erfið íslensk orð.



Um er að ræða kynningarmyndband fyrir Íslands sem framleitt er af Íslandsstofu. Í myndbandinu fer Steindi yfir málin með ferðamönnum á sinni skemmtilega hátt.



Í tilkynningu frá Íslandsstofu segir að íslenska stafrófið verði notað til að fræða ferðamenn um Ísland frá A til Ö og er sérstök áhersla lögð á alla sjö landshlutana. Er meginmarkmiðið að hvetja ferðamenn til að ferðast víðar um Ísland á ábyrgan hátt.



„Hver landshluti er kynntur í gegnum 32 orð, eitt fyrir hvern staf í stafrófinu, sem endurspegla einkenni svæðisins. Ætlunin er að hvetja erlenda ferðamenn til að ferðast víðar um landið, á ábyrgan hátt, allt árið um kring í takti við markmið íslenskrar ferðaþjónustu.



Gert hefur verið markaðsefni og myndbönd fyrir hvern landshluta í samstarfi við markaðsstofur landshlutanna og aðra samstarfsaðila.



Á vefsíðu Inspired by Iceland eru 32 orð fyrir hvern landshluta sem ferðamenn geta notað til að kynnast svæðinu betur. Eftir að hafa kynnt sér efnið er hægt að þreyja örstutt próf til að kanna þekkinguna. Ferðamenn fá einnig að spreyta sig á að syngja á íslensku, því að Steindi Jr. skorar á heimsbyggðina í myndbandi að syngja erfiðasta karaoke lag í heimi, „The A to Ö of Iceland,““ segir í tilkynningu Íslandsstofu sem kynnir þessar nýju áherslur í markaðssetningu á fundi á Hilton Hótel Nordica klukkan 13 í dag.



Í myndbandinu hér fyrir neðan má svo sjá ferðamenn spreyta sig á karókílaginu.