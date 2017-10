Vörumerkið Ísland slær í gegn vegna Game of Thrones

Game of Thrones mun hafa leitt til verulegrar fjjölgunar ferðamanna hér á landi.

Vörumerkið Ísland er að slá í gegn og mun það vera Game of Thrones þáttunum að þakka. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Brand Finance þar sem segir að virði vörumerkisins hafi hækkað um 83 prósent á einu ári og að von sé á frekari vexti í framtíðinni. Vörumerkið Kýpur er í öðru sæti með um 57 prósenta hækkun.



Ísland er þó einungis í 88. sæti af hundrað yfir virði vörumerkja þjóða.



Í skýrslunni, sem sjá má hér, segir að vörumerkið Ísland muni mögulega halda áfram að vaxa í framtíðinni. Ferðamannaiðnaðurinn blómstri og að Game of Thrones hafi leitt til þess að ferðamönnum hafi fjölgað verulega.



Brand Finance birtir árlega skýrslu um ímynd og áhuga á ríkjum heimsins. Skýrslurnar eru ætlaðar til þess að hjálpa alþjóðlegum fjárfestum við ákvarðanir sínar.



Framleiðendur Game of Thrones hafa tekið upp hér á landi frá því þættirnir hófust og þá sérstaklega til að tákna landsvæðið norður af Veggnum. Þó það hafi komið fyrir að engin atriði hafa verið tekin upp hér á landi hefur Ísland þó alltaf verið notað í bakgrunn atriða.