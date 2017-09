Var alltaf hrædd við rauða litinn

Heiða Skúladóttir starfar sem fyrirsæta hjá Eskimo models en er önnum kafin við nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Hún gefur sér þó tíma til að spá í tískuna.



Meðfram námi og fyrirsætustörfum starfar Heiða sem hótel- og upplýsingamiðstöðva tengiliður í sölu- og markaðsdeild hjá Special Tours svo segja má að það sé nóg að gera hjá henni. Hún fylgist þó heldur betur vel með öllu því því sem gerist í tískuheiminum. „Ég dembi mér ekki á kaf í tísku viðeigandi tímabils hverju sinni heldur tek það sem mér líkar og aðlaga mínum stíl,“ segir hún. „Auðvitað væri ég til í að endurnýja fataskápinn minn við hverja árstíð, í hinum fullkomna heimi. Ég er mjög hrifin af rauða litnum, köflótta og houndstooth mynstrinu sem ræður ríkjum núna í haust. Haustið er með miklum nostalgíu­brag enda sækja mynstrin og sniðin innblástur í stríðsárin. Það heillar mig sérstaklega að hausttíska kvenna er samtímis masculine og feminine. Konur geta verið óhræddar við að fara í herradeildina og keypt sér ullarkápur, þykkar peysur og blazer fyrir haustið. Í mínu tilfelli, ef ég finn ekki það sem ég er að leita að í kvennadeildinni, þá fer ég í herradeildina. Oftar en ekki þá leynist það þar,“ segir Heiða sem þykir alltaf flott klædd.



Þegar hún er spurð í hvernig fötum henni líði best, svarar hún: „Ég hugsa fyrst og fremst um þægindi og að verða ekki kalt. Ég er aldrei í öllu svörtu heldur reyni að hafa alltaf eitthvað í lit og ég er líka yfirleitt klædd í „sparilegri“ kantinum, ef svo má segja: þægilegt en ekki kósí. Eina óþægilegilega flíkin sem ég hef þolinmæði fyrir eru skór, ég get verið tímunum saman í óþægilegum skóm, en það sama ætti ekki við um óþægilegan kjól eða buxur til dæmis.“



Uppáhaldsheimasíðan hennar er bloggsíðan HonestlyWTF.com. „Það er samansafn af bloggurum sem skrifa um tísku, hönnun, list, innanhússhönnun og mat. Gæti eytt mörgum klukkutímum inni á þessari síðu,“ segir Heiða en hún á líka eftirlætishönnuði. „Já, Gucci, Tom Ford, Zac Posen og Maison Margiela eru í uppáhaldi þessa stundina. Annars kaupi ég helst fötin mín í Zöru, Cos, GK Reykjavík og Selected en þær verslanir höfða mest til mín. Ég er stundum eins og klippt út úr bæklingi frá Zöru.“



Heiða hefur hug á að skrá sig á sjálfsvarnarnámskeið. „Ég held að það sé mjög mikilvægt að kunna undirstöðuatriðin í sjálfsvörn. Annars þarf ég að taka mig á í mataræði, því er oft ábótavant, ef ég á að vera hreinskilin. Meðan ég er í skólanum samanstendur mataræðið aðallega af uppáhelltu kaffi, skyri og tilbúnum samlokum. Ég tek reyndar hollustutímabil og gef sjálfri mér spark í rassinn, en þau vara yfirleitt ekki mjög lengi. Ég reyni að neita mér aldrei um neitt sem mig langar til að borða, lífið er einfaldlega of stutt til að neita sér um pitsu. Ég trúi frekar á að halda jafnvægi milli hreyfingar og mataræðisins.“



Þegar Heiða er spurð um uppáhaldslit segist hún hafa verið smeyk við rauðan lit í mörg ár. „Það er sennilega bara ár síðan ég tók hann í sátt og fór að klæðast honum. Hann var áður of yfirþyrmandi og áberandi fyrir mig, sem er einmitt það sem heillar mig við hann í dag. En ég á erfitt með að segja að einhver einn litur sé í uppáhaldi, það fer svolítið eftir viðfangsefni. Núna er ég sérstaklega hrifin af rauðu, kamel, neiví og gráu í fatnaði.“



Það er fullt að gerast hjá fyrirsætunni og nemanum á næstunni því hún ætlar að heimsækja Edinborg í næsta mánuði og eyða jólum og áramótum í Ástralíu. „Ég hef ekki komið þangað áður og hlakka mikið til. Mér finnst reyndar sumarið skemmtilegasti árstíminn. Þá kemst maður í smá pásu frá námi og getur unnið og ferðast. Mér er alltaf kalt og þrífst best í hlýrra loftslagi. Svo er skemmtilegast að klæða sig á sumrin, þá getur maður loksins verið klæddur eins og skvísurnar í útlöndum eru klæddar í mars. Maður hættir sér loksins út með berar tær í skónum og léttum jakka, mér finnst líka algjör toppur að geta verið berleggja,“ segir Heiða sem er á Instagram undir @heidaskula.