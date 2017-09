Klappir skráð í Kauphöllinna

Klappir Grænar Lausnir, sem þróar, selur og innleiðir hugbúnaðarlausnir á sviði umhverfismála, var skráð á Nasdaq First North markað Kauphallarinnar í morgun. Er félagið hið fyrsta sem er tekið til viðskipta á First North í Kauphöllinni á þessu ári.



Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Klappa, segir í tilkynningu að það sé mikil ánægja með þetta skref. „Við erum vaxandi fyrirtæki í spennandi grein. Miklir framtíðarmöguleikar eru í þróun á grænum hugbúnaðarlausnum og við viljum gera áhugasömum fjárfestum auðvelt að taka þátt í vegferðinni með okkur. Sú umgjörð sem Nasdaq First North býður upp á kemur fyrirtækinu til góða í framtíðarundirbúningi þess, bæði hvað varðar þjónustu við hluthafa og fjárfesta, en ekki síst við fjármögnun stórra verkefna, ef svo ber undir. Við hlökkum til að stíga inn í þennan nýja veruleika.“



Í tilkynningu kemur fram að aðferðafræði og hugbúnaðarlausnir Klappa geri fyrirtækjum, sveitarfélögum og stjórnvöldum fært að setja sér mælanleg markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og upplýsa um árangur á hagkvæman og gagnsæjan hátt. Áhersla sé á auðveldan aðgang og rekjanleika.



Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, segir það mikið ánægjuefni að Klappir skuli velja First North markaðinn sem vettvang fyrir aukinn sýnileika og framtíðarvöxt félagsins. „Þetta skref sem Klappir tekur er til þess fallið að efla ásýnd félagsins bæði hérlendis og erlendis og það verður gaman að fylgjast með framhaldinu. Við hlökkum til að vinna með félaginu á markaði og óskum því, hluthöfum þess og starfsfólki innilega til hamingju með áfangann.“



First North er norrænn hliðarmarkaður fyrir hlutabréfaviðskipti, þar sem gerð er minni krafa um upplýsingaskyldu en til fyrirtækja á Aðalmarkaði Kauphallarinnar, sem er sérsniðin fyrir félög í vexti.