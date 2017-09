Risasveitin Foreigner til Íslands

Föstudagskvöldið 18. maí á næsta ári mun hin goðsagnakennda hljómsveit Foreigner heimsækja Ísland í fyrsta sinn. Foreigner þarf vart að kynna fyrir almenningi en sveitin hefur selt yfir 75 milljónir platna á ferlinum sem nær yfir 40 ára tímabil, og fagnar þeim áfanga nú á tónleikaferðalagi um heiminn.

Sveitin hefur verið álitin ein vinsælasta rokkhljómsveit heims og mun koma beint frá The Royal Albert Hall í Bretlandi og ættu Íslendingar því að fá sveitina í toppformi í Laugardalshöllinni en hún hefur verið að fá frábæra dóma fyrir tónleika sína að undanförnu.

Hljómsveitin fékk fimm stjörnur af fimm mögulegum fyrir tónleikana sína í Denver í byrjun mánaðarins. Fékk hún mikið hrós og góða einkunn fyrir að byrja tónleikana á réttum tíma.





Sveitin hefur sent frá sér tíu platínuplötur og 16 alþjóðlega smelli sem allir hafa náð inn á topp 30 í Bandaríkjunum. Árið 1986 var lag hennar Urgent á toppi íslenska vinsældalistans hér á landi í nokkrar vikur. Sveitin hefur verið að taka öll sín þekktustu lög og má búast við að þakið á Laugardalshöll hreinlega fari af þegar áhorfendur kyrja, I want to know what love is, sem flestir jarðarbúar þekkja.

Þeir Mick Jones og félagar gáfu út sína fyrstu plötu árið 1977 sem hét einfaldlega Foreigner. Hún seldist í um þremur milljónum eintaka. Járnið­ var hamrað fyrst það var svona rjúkandi heitt og önnur platan sem heitir Double Vision kom ári síðar. Ekki fékk hún síðri viðtökur en fyrsta platan og tvö lög náðu miklum vinsældum, Hot Blooded­ og titillagið, Double Vision. Það ár var hljómsveitin aðalnúmerið á Reading-hátíðinni. Áfram var haldið og 1979 kom platan Head Games sem seldist einnig vel.

En það örlaði á pirringi og farið var í mannabreytingar. Árið1981 sendi hljómsveitin fjórðu plötu sína í búðarhillur sem sló þeim fyrri við hvað sölutölur varðar. Hún fór til að mynda rakleitt í efsta sæti bandaríska vinsældalistans. Reyndar skipti engu hvert litið var, Foreigner var vinsæl beggja vegna Atlantshafsins og er það enn. Miðasala hefst eftir slétta viku á Midi.is og verður takmarkaður miðafjöldi í boði.