Starfslokin kostuðu ON 21 milljón króna

Starfslok Páls Erland, fyrrverandi framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar (ON), dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur (OR), kostuðu fyrirtækið 20,7 milljónir króna en hann lét af störfum í september í fyrra. Samkvæmt ráðningarsamningi var Páll með níu mánaða uppsagnarfrest.



Kostnaður OR vegna starfsloka Páls birtist í ársreikningi félagsins fyrir árið 2016. Þar er að finna lið undir sundurliðun á starfskjörum æðstu stjórnenda OR og dótturfélaga, sem ber heitið „starfslokagreiðslur“. Neðanmálsútskýring með þessum lið er að greiðslan tengist starfslokum Páls.



Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. vísir/vilhelm

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR, segir í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins að þrátt fyrir orðalagið „starfslokagreiðsla“ hafi þarna ekki verið um að ræða sérstaka greiðslu umfram ákvæði ráðningarsamnings.



„Það sem þarna er um að ræða eru laun, launatengd gjöld, mótframlag í lífeyrissjóð og orlofsuppgjör samkvæmt ákvæðum í ráðningarsamningi starfsmannsins. Ráðningarsamningurinn kvað á um níu mánaða uppsagnarfrest. Það var samkomulag um starfslok.“



Þann 22. september 2016 var tilkynnt að Páll, sem verið hafði framkvæmdastjóri ON frá ársbyrjun 2014, hefði sagt upp störfum hjá ON. Fréttablaðið greindi skömmu síðar frá því að það hefði verið vegna ágreinings Páls við stjórn ON. Heimildir Fréttablaðsins herma að þessi ágreiningur hafi þó fyrst og fremst verið við Bjarna Bjarnason, forstjóra OR og stjórnarformann ON, sem hafi ákveðið að láta Pál fara og lendingin hafi verið samkomulag um starfslok. Opinberlega kom þó alltaf fram að Páll hefði ákveðið að hætta en yrði fyrirtækinu innan handar næstu mánuði þar á eftir.



Ekki þykir sjálfsagt að starfsmenn fái greiddan uppsagnarfrest ráðningarsamningsins þegar þeir láta sjálfviljugir af störfum og allajafnan á það aðeins við þegar þeir eru reknir. Eðli starfslokanna gerði það þó að verkum að ON neyddist til að gera upp samninginn sem kostaði OR, sem fyrr segir, 20,7 milljónir króna.



„Mér finnst þetta mikill kostnaður og sýnir kannski fram á mikilvægi þess almennt að menn í yfirmannastöðum séu með sambærilegan uppsagnarfrest og aðrir starfsmenn,“ segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og stjórnarmaður í OR.

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, furðar sig jafnframt á þessum tölum. „Mér finnst þetta algjörlega út úr kortinu.“



Svo fór að 2. desember 2016, rúmum tveimur mánuðum eftir tilkynningu um starfslok Páls, var greint frá því í fréttatilkynningu að hann hefði verið ráðinn framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélagið Orka náttúrunnar, eru meðal helstu aðildarfélaga Samorku.



Fréttablaðið óskaði eftir viðtali við Bjarna Bjarnason, forstjóra OR, vegna málsins en fékk þau svör að þótt sjálfsagt væri að skýra kostnaðinn í ársreikningnum vildi fyrirtækið ekki ræða málefni einstakra starfsmanna.