Orka náttúrunnar tilnefnd til alþjóðlegra verðlauna

Orka náttúrunnar hefur verið tilnefnt til alþjóðlegu CHARGE vörumerkjaverðlaunanna, sem besta vörumerkið í flokki grænnar orku. ON er eina íslenska fyrirtækið sem tilnefnt er í flokknum og keppir þar við fjögur erlend vörumerki. Besta vörumerkið að mati fjölmennrar alþjóðlegrar dómnefndar verður útnefnt 10. október næstkomandi.



„Við erum stolt af þessari tilnefningu. Þarna eru margir kallaðir en fáir útvaldir og það er frábært að fá hvatningu af þessu tagi í þeim mikilvægu verkefnum sem ON vinnur að,“ segir Áslaug Thelma Einarsdóttir, forstöðumaður einstaklingsmarkaðar ON, í tilkynningu.



„Við höfum hvatt eindregið til rafbílavæðingar hér á landi – bæði í orði og í verki – og vörumerki ON er orðið óaðskiljanlegt þeirri þróun. Rafbílabyltingin getur orðið eftirmynd hitaveitubyltingarinnar sem var góð fyrir umhverfið, góð fyrir veskið og góð fyrir orkusjálfstæði þjóðarinnar. Fyrir það vill ON standa og tilnefningin gefur til kynna að við séum á réttri braut.“



Hún segir einnig að samkeppni á raforkumarkaði fari vaxandi og vörumerkjaþróun skipti sífellt meira máli. Til marks um það sé vaxandi aðsókn að alþjóðlegu CHARGE ráðstefnunni sem haldin verður 9.-10. október í Hörpu en í tengslum við hana verða CHARGE verðlaunin veitt.



Vörumerkið Orka náttúrunnar er ungt en það var fyrst búið til í ársbyrjun 2014 eftir lögbundna aðgreiningu sérleyfis- og samkeppnisþátta í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur. ON rekur þrjár virkjanir, selur rafmagn til um helmings landsmanna og aflar um helmings heita vatnsins í hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu.



Í tilkynningunni segir einnig að ON hafi vakið athygli verk fyrirtækisins í uppbyggingu innviða fyrir rafbíla. Nú hefur verið komið fyrir 17 hraðhleðslustöðvum víða um land og er stefnt á að það verði tuttugu fyrir árslok.