Stuðningsmaður Ingvars reyndi að koma í veg fyrir að stuðningsfólk Ísaks færi á kjörstað

Stuðningsmenn Ísaks Rúnarssonar, annars tveggja frambjóðenda til formanns SUS, vöknuðu á laugardag upp við SMS-skilaboð um að rúta færi fljótlega frá Sauðarkróki til Reykjavíkur. Stuðningshópurinn gisti eina nótt á Sauðárkróki á leið sinni til Eskifjarðar landsþing SUS fór fram. Eins og fjallað hefur verið um á Vísi var slegið upp balli á Sauðárkróki fyrir stuðningsmenn Ísaks og var för þeirra svo heitið á landsþingið á laugardeginum.



Stór hópur ferðaðist saman á Sauðarkrók á föstudag og reyndi ónefndur stuðningsmaður Ingvars Smára Birgissonar, mótframbjóðanda Ísaks, að hvetja þetta fólk til þess að snúa aftur heim til höfuðborgarsvæðisins. Þeir aðilar hefðu þá ekki tekið þátt í kosningunni á sunnudag. Skilaboðin voru send á fólk á kjörskrá:



„Þreyttir, þunnir eða leiðir hafa kost á því að taka rútu kl.11:00 beint til Reykjavíkur. Græn rúta. Fyrstur kemur fyrstur fær. Hægt að taka frá í þessu númeri.“



Samkvæmt heimildum Vísis keyrði rútubílstjórinn langa leið til Sauðárkróks til þess eins að sækja stuðningsmenn Ísaks Einars.„Já, ég hef heyrt af þessu, þessi rúta var ekki á vegum framboðsins en mér skilst að stuðningsmaður minn hafi sent þessa rútu. Mér finnst ekki við hæfi að nafngreina þennan einstakling,“ segir Ingvar Smári Birgisson, nýkjörinn formaður Sambands ungra Sjálfstæðismanna, í samtali við Vísi.„Ég heyrði af þessu þegar þetta var að gerast,“ svaraði Ingvar Smári aðspurður um það hvort hann hafi vitað af þessu ráðabruggi fyrirfram.Ingvar Smári telur ekki að þessi rúta sem keyrði frá Sauðarkróki til Reykjavíkur hafi haft áhrif á úrslit kosninganna.„Ég held nú ekki, efast stórlega um það.“Hann sagðist ekki vita hversu margir úr hópi Ísaks hefðu þegið far með þessari rútu heim og hætt við að fara til Eskifjarðar að kjósa. Samkvæmt heimildum Vísis þáði enginn af stuðningsmönnum Ísaks far með rútunni og fór hún farþegalaus frá Sauðarkróki.

Veit ekki til þess að neinum hafi verið meinað að kjósa

Fjallað hefur verið um lögheimilisflutninga stuðningsmanna í aðdraganda kosninganna. Ingvar Smári segir að stuðningsfólk frá báðum framboðum sem flutt hafi lögheimilið sitt hafi verið tekið til hliðar þegar verið var að kjósa í gær. Var þeim vísað frá kjörstjórn yfir til kjörbréfanefndar þar sem að farið var yfir þetta.



„Svo ég viti til var engum hafnað vegna lögheimilisflutninga á þessu landsþingi,“ segir Ingvar Smári.



Ekki náðist í Ísak Einar við vinnslu þessarar fréttar en samkvæmt heimildum Vísis telja hans stuðningsmenn að ekki hafi allir fengið að kjósa sem komu á vegum Ísaks til Eskifjarðar. Aðeins munaði 12 atkvæðum og stóð Ingvar Smári uppi sem sigurvegari. Greidd voru 448 atkvæði en Ingvar Smári fékk 222 af gildum atkvæðum en Ísak Einar 210.