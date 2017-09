Frumsýningu níundu Stjörnustríðsmyndarinnar frestað

Lucasfilm og Disney tilkynntu í dag að níunda Stjörnustríðsmyndin, sem ber vinnuheitið Star Wars: Episode IX, yrði ekki frumsýnd fyrr en 20.desember 2019. Næsta Stjörnustríðsmynd, Star Wars: The Last Jedi, kemur í kvikmyndahús í desember á þessu ári en til stóð að frumsýna næstu mynd á eftir þann 24.maí árið 2019.



Fyrir viku var tilkynnt að Colin Trevorrow hefði verið látinn fara sem leikstjóri níundu Stjörnustríðsmyndarinnar. Í tilkynningu frá framleiðslufyrirtækinu Lucasfilm kom fram að um hefði verið að ræða sameiginlega ákvörðun leikstjórans og Lucasfilm og Disney um að stíga til hliðar. Í dag var svo sagt frá því að J.J. Abrams hafi verið ráðinn til þess að skrifa og leikstýra myndinni. Abrams leikstýrði sjöundu Stjörnustríðsmyndinni, The Force Awakens, sem var frumsýnd árið 2015.



Líkt og hefur komið fram á Vísi er þetta ekki í fyrsta skipti sem skipt er um leikstjóra Stjörnustríðsmyndar. Phil Lord og Chris Miller voru reknir frá Han Solo-myndinni í júní síðastliðnum og Ron Howard fenginn í staðinn. Tony Gilroy var fenginn í stað Gareth Edwards til að ljúka við Rogue One og þá var Josh Trank settur til hliðar við vinnslu á Stjörnustríðsmynd eftir að fregnir bárust af undarlegri hegðun hans við tökur á Fantastic Four.



Ljóst er að frumsýningu Star Wars: Episode IX hefur verið seinkað um sjö mánuði. Er það skiljanleg ákvörðun í ljósi breytinga á leikstjóra myndarinnar. Aðdáendur þurfa því að bíða í heil tvö ár á milli áttundu og níundu Stjörnustríðsmyndanna.