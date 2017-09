Leynifundur á Íslandi endaði með einum stærstu svikum í sögu EVE

Ein stærstu svik í sögu tölvuleiksins Eve voru skipulögð á Íslandi. Einn af forsvarsmönnum eins af stærstu bandalögunum stakk af með tæki og tól virði billjóna og afhenti tvemur helstu óvinabandalögum lyklana af geimstöðvum bandalagsins.



Leikmaður að nafni The Judge sem spilaði undir merkjum bandalagsins Circle of Two (CO2) virðist hafa svikið bandalag sitt á ósvífinn hátt. Í frétt PC Gamer kemur fram að hann hafi stungið af með billjóna (þúsund milljarða) virði af geimskipum og ýmsum tækjum í eigu eða undir stjórn bandalagsins.



Svo virðist sem The Judge hafi einnig látið helstu óvinabandalög CO2 fá lyklavöldin að geimstöðvum bandalagsins og eru því þúsundir liðsmanna bandalagsins í miklum vandræðum víða um geim í tölvuleiknum vinsæla, strandaðir í geimnum án griðastaða



Þá er mikil atlaga nú gerð að helsta vígi CO2, einskonar Helstirni Eve Online, og því ljóst að staða bandalagsins er afar veik eftir svik The Judge.



Leiðtoginn sofandi meðan svikin voru framin

Fjölmargir spilarar Eve Online leggja leið sína til Íslands á hverju ári til að taka þátt í Eve Fanfest. Vísir/Vihelm

Þetta virðist hafa farið afar illa í liðsmenn bandalagsins, þá sérstaklega leikmann að nafni gigX sem sagður er hafa verið sofandi þegar svikin áttu sér stað, sem hótaði að skera hendurnar af The Judge. Óskaði hann eftir því við aðra spilara að fá upplýsingar um raunverulegt nafn, heimilisfang og aðrar upplýsingar um The Judge.



GigX virðist þó ekki hafa áttað sig á því að spjallið þar sem hann hótaði The Judge var sýnt í beinni útsendingu í gegnum Twitch.



Forsvarsmenn EVE, sem framleiddur er af íslenska tölvuleikjafyrirtækinu CCP, sáu hótun gigX og hefur hann verið settur í ótímabundið bann frá leiknum enda stranglega bannað að hóta að meiða aðra spilara leiksins.



Útlit er fyrir að CO2 bandalagið muni tvístrast en svo virðist sem að svikin hafi verið úthugsið. Leikmaður að nafni Mittani, sem er leiðtogi eins af óvinabandalögum CO2, hefur sagt að svikin hafi verið skipulögð á Íslandi.



Þar hafi útsendarar hans komið að máli við The Judge þar sem þeir voru staddir á fundi einskonar ráðgjafaráðs CCP um tölvuleikinn Eve. Ráðið er skipað tíu leikmönnum sem kjörnir eru á lýðræðislegan hátt. Ráðið fundar gjarnan hér á landi og borgar CCP kostnaðinn við för meðlima ráðsins.



Fyrir áhugasama er hægt að fylgjast með bardaganum um Helstirnið í beinni útsendingu hér.