Ein mest einkennandi rödd kvikmyndanna

Þýski kvikmyndagerðamaðurinn Werner Herzog verður heiðursgestur á RIFF – Reykjavík International Film Festival í ár. Hann mun verða með meistaraspjall og auk þess verður sett upp yfirlitssýning á helstu verkum leikstjórans en hann hefur farið vítt og breitt á ferli sínum – gert myndir í fullri lengd auk heimildarmynda.



Werner sjálfur er líka stórmerkilegur karl og bætir sjálfur miklum karakter í heimildarmyndirnar sínar með frásagnarstíl sínum og einnig með tilfinningalausum talanda sem er skemmtilega undirstrikaður með þýska hreimnum.



Það er eiginlega ekki hægt að ræða verk Herzogs án þess að ræða hann sjálfan. Um leikstjórann eru til margar sögur. Herzog tekur stundum aukaskref – sumir myndu kannski segja að hann teygi sig of langt – sem aðrir leikstjórar eru ekki tilbúnir að taka – ein frægasta mynd hans, Fitzcarraldo, gerist í frumskógum Perú og lagði Herzog mikið á sig til að gera lífið sem erfiðast fyrir starfsfólk sitt við gerð myndarinnar. Þannig vildi hann ná fram sem óblíðustum og jafnframt raunverulegustum aðstæðum í frumskóginum. Hann og aðalleikari myndarinnar, Klaus Kinski, rifust vægast sagt heiftarlega á settinu og má sjá meira af því í heimildarmyndinni Burden of Dreams sem fjallar um gerð Fitzcarraldo.



Um er að ræða kvikmyndaleikstjóra af gamla skólanum, auteur, sem gerir kvikmyndir sem eru augljóslega hans. Það eru mikil tíðindi að fá Herzog til landsins og ætti að kitla íslenska kvikmyndaunnendur.



Herzog og þýski leikarinn Klaus Kinski hafa unnið mikið saman og rifist mikið, enda báðir stórir persónuleikar.

Nokkrar Herzog-sögur





1. Hann stal myndavél frá kvikmyndaskóla til að verða kvikmyndagerðarmaðurHerzog segist hafa „tekið“ myndavélina frá Munich Institute for Film Research því að hann langaði að gera myndir og vantaði myndavél. Hann lítur ekki á það sem stuld.2. Hann gekk eitt sinn frá München til ParísarHerzog gekk til Parísar til að hitta Lotte H. Eisner, lærimeistara sinn, sem var veik. Gangan átti að verða til þess að lækna hana af veikindunum og gerði Herzog myndina Of Walking in Ice um gönguna sem tók þrjá mánuði.3. Hann borðaði skóinn sinnÍ veðmáli sagðist Herzog ætla að borða skóinn sinn ef kvikmyndagerðarmaðurinn Errol Morris myndi klára myndina Gates of Heaven. Honum tókst það svo Herzog borðaði auðvitað skóinn sinn. Les Blank bjó til myndina Werner Herzog Eats His Shoe um þetta.4. Hann var skotinnÍ miðju viðtali við BBC var Herzog skyndilega skotinn með loftriffli. Honum finnst það þó ekkert tiltökumál og bregst við af ótrúlegri ró. Viðtalið má finna á YouTube.5. Hann bjargaði Joaquin PhoenixJoaquin Phoenix velti bílnum sínum í Hollywood árið 2006. Skyndilega heyrir hann að bankað er á gluggann og þar er Werner Herzog kominn. Herzog mölvaði rúðuna og dró Phoenix úr flakinu.6. Hann á ein jakkaföt, eitt skópar og engan farsímaÞetta útskýrir sig sjálft. Þvílíkur maður.