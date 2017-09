Toys R' Us á barmi gjaldþrots

Leikfangasölurisinn Toys R' Us er á barmi gjaldþrots og hefur farið þess á leit við yfirvöld í Kanada og Bandaríkjunum að fyrirtækið fái framlengdan greiðslufrest til að endurskipuleggja skuldbindingar sínar við lánardrottna. Gríðarlegar skuldir eru sagðar sliga fyrirtækið og ekki bætir úrsérgengið viðskiptamódel úr skák.



Toys R' Us hefur lengi verið eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði en hefur átt í vök að verjast með aukinni samkeppni frá smásmölurisum á borð við Amazon, Walmart og Target. Enn starfa um 64 þúsund manns hjá Toys R' Us í næstum 1600 verslunum, þar af þremur á Íslandi.



Fjárhagsvandræðin virðist þó vera bundin við vesturheim því fyrirtækið hefur gefið út að starfsemi þess í Evrópu og Asíu sé ekki hluti af samningaviðræðunum um greiðslufrestinn.



Greiningaraðilar segja að vanda Toys R' Us megi meðal annars rekja til tregðu fyrirtækisins við að setja á fót öfluga netverslun. Leikfangakaup á netinu hafa tvöfaldast á fimm árum, farið úr 6.5% í 13,7% og hefur Toys R' Us nær algjörlega misst af þeirri þróun.



Þrátt fyrir það segja forsvarsmenn fyrirtækisins að meirihluti verslana keðjunnar séu arðbærar og að þær muni starfa með eðlilegum hætti fram yfir hátíðarnar hið minnsta. Þá eru alla jafna seld flest leikföng.