Taylor Swift kærð fyrir lagastuld: Halda því fram að Shake it Off sé ekki hennar

Taylor Swift hefur fengið á sig kæru frá tveimur lagahöfundum sem telja sig hafa samið mjög svipað lag og Shake It Off fyrir sextán árum.



Sean Hall og Nathan Butler sömdu lagið Playas Gon Play árið 2001 og náði það í 81. sæti á Billboard listanum, en sveitin 3LW gaf lagið út á sínum tíma.



Til að mynda kemur setningin; „Playas, they gonna play and haters, they gonna hate“ fyrir í lagi 3LW. Það verður að segjast að það er nokkuð líkt laginu frá Swift en hér að neðan má bera þessi tvö lög saman.