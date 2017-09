Megas kemur fram með kór og hljómsveit á Iceland Airwaves

Megas mun koma fram á stóra sviði Þjóðleikhússins á Iceland Airwaves í nóvember. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Iceland Airwaves en 73 ný atriði voru kynnt til leiks í morgun.



Megas kemur fram fimmtudaginn 2. nóvember ásamt kór og hljómsveit. Þórður Magnússon hefur útsett sérstaklega fyrir þessa tónleika í samstarfi við Hilmar Örn Agnarsson organista og kórstjóra.



Meðal annarra atriða eru Sóley, Vök, Fufanu, Flamingods (UK/BH), Jón Jónsson, Úlfur Úlfur, Gangly, Valdimar, Gyða Valtýsdóttir, Moses Hightower og Amiina.



Dagskrá hátíðarinnar á Akureyri liggur nú fyrir. Tónleikar fara fram á þremur stöðum í bænum: Hofi, Græni Hattinum og Póshúsbarnum.



Meðal atriða eru: Ásgeir, Emiliana Torrini and the colorist, Mura Masa, 200.000 Naglbítar, Stefflon Don, Daniel OG, Mammút, Vök, Aron Can, Emmsje Gauti, Joey Christ, JFRD o.fl.



Heildarlisti atriða á Iceland Airwaves 2017:



200.000 Naglbítar / AFK / Alexander Jarl / Aldous Harding (NZ) / Alvia Islandia / Ama Lou (UK) / Amiina / Án / Andartak / ANWIYCTi (HK) / Arab Strap (SCO) / Aron Can / Ásgeir / Auður / aYia / Be Charlotte (SCO) / Benjamin Clementine (UK) / Benny Crespo’s Gang / Between Mountains / Billy Bragg (UK) / Birnir / Bistro Boy / Biggi Hilmars / Blissful / Bonzai (UK) / Cell7 / Chase / Chevron / Childhood (UK) / Cold / CRYPTOCHROME / Cyber / Deep Throat Choir (UK) / Daniel OG (UK) / Daði Freyr / Dillalude / Dísa / Dj Egill Spegill / dj. flugvél og geimskip / Dr. Gunni / Exos / Emiliana Torrini & The Colorist (IS/BE) / einarindra / Elli Grill / Emmsje Gauti / Fai Baba (CH) / Fazerdaze (US) / Fever Dream / Flamingods (UK/BH) / Floni / Fox Train Safari / Frank Murder / Fleet Foxes (US) / For a Minor Reflection / Fræbbblarnir /Fufanu / Futuregrapher / Gangly / GDJYB (HK) / Geisha Cartel / Bára Gísladóttir / Gents (DK) / GKR / GlerAkur/ ГШ - Glintshake (RU) / Glowie / Godchilla / Good Moon Deer / Gordi (AU) / Gróa / Ragga Gröndal / Grísalappalísa / Grúska Babúska / Guðrún Ýr / Gunnar Jónsson Collider / Gurr (DE) / GusGus / Gyða Valtýsdóttir / Halldór Eldjárn / HAM / Hare Squead (IRL) / Hatari / Moses Hightower/ Herra Hnetusmjör / Hey Elbow (SE) / Hildur / Holy Hrafn / Hórmónar / Hugar / IDER (UK) / Indriði / Jana / JFDR / Jo Goes Hunting (NL) / Joey Christ / JóiPé X Króli / Jón Jónsson / Jónas Sen / Kalli / Káryyn (US/SY) / KÁ-AKÁ / Kelly Lee Owens (UK) / Kiriyama Family / Kontinuum / Korter í Flog / kosmodod / Kælan Mikla / Lido Pimienta (CF) / Mikael Lind / Lára Rúnars / Lonely Parade (CA) / Lord Pusswhip / Lost Horizons (UK) / Ljósvaki / Magnús Jóhann / Mahalia (UK) / Mammút / Maus / Megas / Michael Kiwanuka (UK) / Mighty Bear / Mikko Joensuu (FI) / Milkywhale / Mumford & Sons (UK) / Mura Masa (UK) / Mr. Silla / Nodle / NonniMal / Octal Industries / Oðinn / Ohm / One Week Wonder / Omotrack / Oyama / Ozy -DJ set / Pale Honey (SE) / Paunkholm / Par-Ðar / PASHN / Phlegm / Pinegrove (US) / Pascal Pinon / Pink Street Boys / Skaði Þórðardóttir / Pranke / Púlsvídd / Rari Boys / Reykjavíkurdætur / ROFOROFO / ROHT / Rósa Guðrún Sveinsdóttir / Röskva / RuGl / Ruxpin / Rythmatik / Shades of Reykjavik / Shame (UK) / Sigrid (NO) / SiGRÚN / Skelkur í Bringu / Skrattar / Soffía Björg / sóley / Sólveig Matthildur/ Songhoy Blues (ML) / DJ Snorri Ástráðs / Snorri Helgason / Special K / Stefflon Don (UK) / Sturla Atlas / Subminimal / Sykur / Sylvia / Sycamore Tree / Tappi Tíkarrass / Thor / Tilbury / Tiny / Tófa / Tonik Ensemble / Tontario (FI) / Torres (US) / TRPTYCH / Tusk / TUSKS (UK) / TSS / Jae Tyler / Úlfur Úlfur / Une Misère / Una Stef / Vagabon (US) / Valby Bræður / Valdimar / Vector / VÉDÍS / Vök / Warmland / We Made God / Yagya / Young Karin / Young Nazareth / Nilüfer Yanya (UK) / Xylouris White (GR/AU) / Ösp