Stórsöngvari skammar Hörpu fyrir kauðsleg klósettskilti

Óperusöngvarinn Kristinn Sigmundsson, sá Íslendingur sem að margra mati hefur náð lengst á sviði sönglistarinnar, lenti í orðaskaki við starfsmann Hörpu í morgun.



Ástæðan var sú að Kristni, sem verður á sviðinu í Eldborgarsal Hörpu í kvöld ásamt rjóma íslenskra söngvara, var brugðið eftir að hafa séð skilti vegna gjaldskyldu fyrir salernin í kjallara Hörpu.



Eins og fram hefur komið hófst gjaldskylda í tónleika- og ráðstefnuhúsinu í sumar og kostar 300 krónur að gera þarfir sínar.



„Ég var þarna áðan og lenti í smá orðasennu við þennan unga mann,“ segir Kristinn í samtali við Vísi. Hann lýsir atburðarásinni í færslu á Facebook.



Kristinn Sigmundsson er að flestra mati númer eitt í íslenska óperuheiminum. Vísir/GVA

Hello is it WC you're looking for

„Ég er ekki alveg viss um hvað mér á að finnast um gjaldskylduna en þessi skilti eru fyrir neðan allt. Hallærisleg að öllu leyti, og þar að auki bara á ensku. Og það í einu af helstu menningarhúsum á Íslandi: “Hello is it WC you're looking for?” Eða “Dream a little dream of WC...” “Gotta go?”



Hvaða giljagaurum datt þetta eiginlega í hug?



Þegar ég tók myndirnar æpti hlandkerinn á mig á vondri ensku með slavneskum hreim: “We don't take pictures here”. Ég sagði honum “it's a free country” . -“Not here” sagði hann og benti aftur fyrir sig“.



„Ég nenni ekki að tíunda frekar orðaskiptin en ég skora á náðhúsadeild Hörpu að endurskoða þetta. Svo mætti gjarnan ráða í þetta trúnaðarstarf fólk sem talar Íslensku og kann almenna mannasiði. Það gildir reyndar líka um starfsmenn í bílakjallaranum. Þetta er menningarhús.“



Textinn á skiltunum er augljós tilvísun í texta úr tveimur popplögum. Annars vegar Hello með Lionel Ritchie og Dream a little dream sem fjölmargir popparar hafa sungið í gegnum tíðina.



Ósmekklegt og plebbalegt

Kristinn segir í samtali við Vísi að auðvitað sé ekki um neitt stórmál að ræða. Honum hafi þó fundist eðlilegt að vekja athygli á þessu enda skiltin hrikalega ósmekkleg.



„Þetta er bara aulalegt og særir augað og máltilfinninguna. Þetta er Menningahrús Íslendinga. Af hverju að vera með einhverja klósettfrasa á ensku?“



Söngvarinn á ekki von á öðru en að skiltin verði endurskoðuð.



„Það tekur engu tali hvað þetta er ósmekklegt og plebbalega að þessu staðið.“



Ferðamenn, heilu hóparnir, hafa komið í Hörpu gagngert til að nota klósettin þar sagði Diljá Ámundardóttir þegar gjaldtakan var kynnt í júní. Vísir

Varðandi gjaldskylduna sjálfa segir hann eflaust mega færa fyrir því rök.



„Áður en var gjaldskylda var þetta stærsta almenningsklósett á Íslandi. Rúturnar komu með túristina. Sorgarsaga salerna á Íslandi. Frekar en að skíta í garð á Túngötunni fer fólk í Hörpu. Þetta voru aðallega túristar sem notuðu þetta.“



2,6 milljarða króna taprekstur var á Hörpu á árunum 2011 til 2016. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, sagði við Vísi á dögunum að klósettgjaldið og sömuleiðis gjald fyrir að skoða húsið, 1500 krónur, sé meðal annars liður í að auka tekjur hússins.



Kristinn verður sem fyrr segir í eldlínunni í Hörpu í kvöld með stórskotaliði óperunnar og klassískrar tónlistar á Íslandi. Þá verða uppáhalds óperuaríur Íslendinga verða fluttar af Sinfóníuhljómsveit Íslands og íslenskum óperusöngvurum undir stjórn Daníels Bjarnasonar.