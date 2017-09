So You Think You Can Snap: Heftuðu við sig brauðsneiðar og litu yfir farinn veg

Nú er komið að fjórðu viðureigninni í undanúrslitum í So You Think You Can Snap en að keppninni standa meðlimir Áttunnar.



20 framhaldsskólar taka þátt í So You Think You Can Snap og keppa um það hver sé með besta snapparann.



Keppnin fer fram á Snapchat-reikningi Áttunnar, Attan_official og líkt og á síðasta ári mun Vísir fylgjast vel með gangi mála. Sigurvegarinn fær Lenovo fartölvu frá Nýherja í verðlaun. Í þessari fjórðu viðureign undanúrslitanna mætast FG og Borgó.



Björk Haraldsdóttir og Ernir Þór keppa fyrir hönd FG og Kristófer Atli mætir fyrir hönd Borgó. Hér að ofan má sjá hvernig skólarnir stóðu sig.