Ólafía komst inn á þriðja stórmótið

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir verður meðal keppenda á Evian Championship-mótinu, síðasta stórmóti ársins, en það staðfesti hún í samtali við Vísi.



Þetta verður þriðja stórmót Ólafíu á árinu sem er hennar fyrsta á LPGA-mótaröðinni bandarísku. Hún varð fyrsti Íslendingurinn til að keppa á risamóti er hún fékk þátttökurétt á PGA-meistaramóti kvenna í lok júní og keppti svo á Opna breska í byrjun ágúst.



Valdís Þóra Jónsdóttir keppti svo á Opna bandaríska meistaramótinu í júlí og hafa því Íslendingar átt fulltrúa á fjórum af fimm stórmótum ársins.



„Ég er mjög spennt og stolt af því að komast á þriðja stórmótið mitt á árinu. Það er ótrúlega flottur árangur að Íslendingar komust á fjögur af fimm stórmótum. Svo var auðvitað Biggi að vinna sitt fyrsta mót á Áskorendamótaröðinni,“ sagði Ólafía.



Hún segir að það hafi verið mikil óvissa um þátttöku hennar á Evian-mótinu síðustu vikurnar, en góður árangur á móti í Portland um helgina tryggði henni loks þátttökurétt. Ólafía hafnaði í 39. sæti á mótinu.



„Ég er búin að vera að skoppa aðeins til og frá á Evian-listanum. Ég var númer 20 á biðlista, svo númer eitt og svo fimm. En um helgina tók ég mjög mikilvægt stökk inn á keppnislistann en það var mikið af stelpum nálægt hverri annarri á peningalistanum,“ segir Ólafía sem keppir fyrst á Indy Women in Tech Championship mótinu sem hefst á morgun. Evian-mótið fer svo fram í næstu viku.



„Ég ætla að reyna mitt besta að gera Evian vikuna eins eðlilega og hægt er. Þegar ég komst á British varð aðeins of mikið fár í kringum það allt og það hafði ekki góð áhrif á spilamennskuna mína. Þannig að ég mun ekki taka nein aukaviðtöl, heldur einbeita mér að æfingum og undirbúningi. Thomas og Will kylfuberinn minn fara með mér og aðstoða mig.“



„Eftir Evian höldum við svo til Nýja Sjálands, sem er síðasta mótið fyrir Asíu-sveifluna eins og þau kalla það.“