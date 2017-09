Hendrik Ehgolm nýr forstjóri Skeljungs

Stjórn Skeljungs hf. hefur ráðið Hendrik Egholm sem nýjan forstjóra félagsins. Gert er ráð fyrir að Hendrik hefji störf hjá Skeljungi þann 1. október næstkomandi.



Valgeir M. Baldursson mun starfa sem forstjóri Skeljungs fram að þeim tíma og í framhaldinu vera stjórn og nýjum forstjóra innan handar. Tilkynnt var um að hann myndi hætta sem forstjóri í síðasta mánuði.



Í tilkynningu Skeljungs til kauphallar segir að Hendrik Egholm hafi verið framkvæmdastjóri P/F Magn, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, síðastliðin 10 ár. Áður var Hendrik sölu- og markaðsstjóri hjá P/F Smyril Line til þriggja ára og jafnframt hefur hann unnið hjá Velux, við alþjóðasölu.



Hendrik er með meistaragráðu í alþjóðlegri markaðssetningu og stjórnun frá Copenhagen Business School. Hann hefur jafnframt sótt fjölbreytta viðbótarmenntun hjá London School of Economics and Political Science, Oxford Said Business School, IMD og London Business School.



„Ég hef í starfi mínu sem forstjóri Magn haft góð kynni af rekstri Skeljungs. Ég hlakka til að vinna á breiðari grundvelli með þeim frábæra hópi starfsfólks sem Skeljungur og Magn hafa á að skipa og byggja ofan á þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri samstæðunnar. Miklir möguleikar til frekari sóknar og verðmætasköpunar eru fyrir hendi á þeim mörkuðum sem samstæðan starfar og spennandi tímar framundan fyrir félagið,“ er haft eftir Egholm í tilkynningunni.