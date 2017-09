Tal um viðhaldsskort OR þvaður og yfirklór

„Þetta slær mig sem algjört þvaður og yfirklór og í stíl við annað sem frá þessum mönnum kemur,“ segir Haraldur Flosi Tryggvason, fyrrverandi stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, þegar hann er spurður út í ummæli fyrrverandi forsvarsmanna fyrirtækisins um að viðhaldsleysi vegna aðhaldsaðgerða eftir hrun hafi haft mikið að segja um hvernig komið sé fyrir vesturhúsi höfuðstöðvanna nú.



Alfreð Þorsteinsson, fyrrverandi stjórnarformaður OR um árabil, sagði í Fréttablaðinu í síðustu viku að skelfilegt væri hvernig húsið hafi verið látið grotna niður. Tók hann þar undir ummæli Guðmundar Þóroddssonar, fyrrverandi forstjóra OR, sem sagði í samtali við RÚV að rekja mætti ástand hússins til skorts á viðhaldi. Þar að auki fullyrti hann að vitað hafi verið um leka í húsinu árið 2009 en ekkert fé hafi verið til, til að halda lagfæringum áfram.



Haraldur Flosi sem var stjórnarformaður OR frá 2010 til 2016 segir aðspurður að stjórnin hafi hvorki verið upplýst né meðvituð um að ástand hússins væri með þeim hætti sem nú er ljóst. Að það læki og lægi undir skemmdum.



„Ef það hefði legið fyrir þá hefði stjórnin ekki sett sig í veg fyrir það. Það kom aldrei inn sem sérstakt úrlausnarefni svo ég muni. Við seldum húsið á þessu tímabili og það voru engir stórkostlegir gallar tilteknir í þeirri sölu,“ segir Haraldur Flosi.



Í yfirliti yfir viðhalds- og framkvæmdakostnað OR vegna höfuðstöðvanna á árunum 2007-2014 má sjá að hann nemur alls 343 milljónum króna á tímabilinu. Þó kostnaðurinn sveiflist nokkuð milli ára, var mestur 61,7 milljónir 2014 og minnstur 27,4 milljónir árið 2013, og snarlækki milli áranna 2008 og 2009 virðast tölurnar ekki beinlínis gefa til kynna að verulega hafi dregið úr viðhaldi.