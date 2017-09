Boða rannsókn á lágflugi við Hlíðarrétt

Lágflug á tveggja manna á flugvélinni TF-KOZ yfir Hlíðarrétt í Mývatnssveit síðastliðinn sunnudag verður tekið til athugunar hjá Samgöngustofu vegna gruns um að vélinni hafi verið flogið undir leyfilegri lágmarkshæð.



„Samgöngustofa hefur umrætt atvik til skoðunar og forsendur flugsins, enda er af myndum að dæma ástæða til þess,“ segir í svari frá Þórhildi Elínardóttur, upplýsingafulltrúa Samgöngustofu.



Maður sem var í réttunum þennan dag sagði við Fréttablaðið að flogið hefði verið í nokkurra tuga metra hæð að minnsta kosti fimm sinnum yfir svæðið. Lágflugið hafi ekki fallið vel í kramið hjá öllum viðstöddum, það hafi helst verið að börnum á staðnum hafi þótt það spennandi.



Þórhildur segir þó að fyrir utan fyrirspurn Fréttablaðsins um málið hafi ekki borist sérstakar tilkynningar um umrætt flug „En almennt er hvert atvik skoðað,“ segir hún.



Þórhildur segir að ekki megi fljúga sjónflug, nema nauðsynlegt sé vegna flugtaks og lendingar eða þá með sérstöku leyfi, yfir þéttbýli í minni hæð en eitt þúsund fetum og annars staðar ekki í minni hæð en fimm hundruð fetum. Í metrum er það annars vegar um 305 metra hæð og hins vegar 152 metra hæð.



Þórhildur Elínardóttir, upplýsingafulltrúi Samgöngustofu.

„Ef í ljós kemur að reglur um lágmarksflughæð hafa ekki verið virtar er flugmönnum yfirleitt send áminning/tilmæli. Almennt hafa brot gegn flugreglum viðurlög samkvæmt lögum um loftferðir eftir því sem við á,“ segir Þórhildur.



Eigendur TF-KOZ eru heimamennirnir Birgir Steingrímsson og Leifur Hallgrímsson sem eru meðal eigenda Mýflugs. Aðspurður um flugið þennan dag bendir Birgir á að varasamt sé að miða við myndir þegar meta eigi flughæð. „Við höfum mæli í vélinni sem segir okkur hvað við förum hátt,“ segir hann.



Þórhildur segir að á hverju ári, einkum á sumrin, komi yfirleitt upp nokkur atvik sem gerð sé athugsemd við. „Þá berast Samgöngustofu einnig af og til athugasemdir um meint lágflug en í ljós kemur að framkvæmd flugsins var í samræmi við reglur,“ segir upplýsingafulltrúinn.



Að sögn Birgis er sú tilhneiging í gangi að agnúast út í allt sem heitir flug. Neikvæð umræða sé gagnvart flugi.



„Ég veit ekki hvort Reykjavíkurflugvallarumræðan er eitthvað að eitra út frá sér eða hvað. Það er alltaf verið að nöldra um að menn séu að fljúga of lágt þótt maður viti að þeir eru ekki að fljúga of lágt. Þetta er einhver mórall sem virðist vera að grassera,“ segir Birgir Steingrímsson.



Flug skapi hvorki hávaða né hættu fyrir fólk

Í skýrslu sinni um slys er lítil flugvél í lágflugi yfir veiðihúsi í Vopnafirði sumarið 2009 rakst á rafmagnslínu og farþeginn lét lífið vitnar Rannsóknarnefnd flugslysa í reglur um lágmarksflughæð:



„Loftförum skal ekki flogið neðan lágmarksflughæða nema við flugtök og lendingar. Haga skal flugi þannig að það skapi ekki ónauðsynlegan hávaða né hættu fyrir fólk og eignir komi til nauðlendingar.“



„Ég get alveg skilið að fólk elski ekkert að heyra hljóð í flugvél. Fyrir þá sem ekki hafa neinn áhuga á flugi, þá er þetta alveg hávaði í þeim mörgum,“ segir Birgir Steingrímsson, annar eigenda TF-KOZ. Ekki skipti máli hvort flogið sé í fimm hundruð eða þúsund fetum. „Hljóðið berst mjög auðveldlega í loftinu þegar ekkert er á milli. Fyrir vikið telur fólk að vélarnar séu lægra af því að það heyrist svona vel.“