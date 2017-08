Mátti ekki verða prinsessa því hann er strákur

Þriggja ára enskur drengur fékk afsökunarbeiðni frá Disneylandi í París eftir að honum var meinað að taka þátt í „prinsessa í einn dag“ vegna þess að hann er ekki stelpa.



Hayley McLean-Glass ætlaði að gleðja son sinn Noah með því að fara með hann í Disneyland í París og bjóða honum upp á upplifun á hótelinu sem heitir „prinsessa í einn dag“ þar sem börn fá yfirhalningu og fá að vera eins og alvöru Disney prinsessa í einn dag.



Gleðin var þó skammlíf hjá Noah því Hayley fékk svar þess efnis að ekki væri hægt að skrá drengi í upplifunina. Noah er forfallinn aðdáandi teiknimyndarinnar Frozen og er sérstaklega heillaður af söguhetjunni Elsu. Hann klæðir sig upp eins og Elsa á nær hverjum degi og sefur stundum jafnvel í prinsessukjólnum.



„Mér finnst þetta ósanngjarnt, ef það væri eitthvað svipað með sjóræningja eða Spider-Man þá mættu litlar stúlkur taka þátt í því,“ segir Hayley í samtali við ITV.



„Ef einhver segði lítilli stelpu að hún gæti ekki gert það yrði allt vitlaust, en ég skil ekki hvers vegna það er öðruvísi með stráka.“



Ekkert með kynhneigð að gera

Hún segir þetta þá ekki snúast um kynhneigð enda sé Noah bara lítið barn, sem vilji bara vera eins og uppáhalds persónan sín.Hayley ritað opið bréf til Disney á bloggsíðu sinni.„Vinsamlegast útskýrið hvaða hræðilegu örlög bíða drengsins míns ef þið leyfið honum að fá hárgreiðslu, fara í Elsu kjól og fá smá kinnalit fyrir myndatöku? Því ég er hreinlega orðlaus,“ skrifaði hún meðal annars.Disneyland í París hefur beðið fjölskylduna afsökunnar og segir að um einangrað atvik sé að ræða. Þau viðbrögð sem fjölskyldan hafi fengið endurspegli ekki viðhorf eða reglur garðsins og að tryggt verði að slíkt komi ekki fyrir aftur.„Fjölbreytni er okkur hjartans mál og við viljum tryggja að allir gesti njóti dvalarinnar. Auðvitað er bæði drengjum og stúlkum velkomið að taka þátt í „prinsessa í einn dag“ upplifuninni líkt og öllum öðrum dagskrárliðum sem við bjóðum upp á,“ segir í tilkynningu frá Disneylandi í París.Hér fyrir neðan má sjá uppáhald Noah litla og margra annarra barna, Elsu í Frozen, syngja lagið Let It Go.