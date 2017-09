Haustspá Siggu Kling - Hrúturinn: Bæði hæfileikaríkur og gáfaður og í ástamálunum

Elsku Hrúturinn minn. Þú átt svo marga aðdáendur sem líta upp til þín, dýrka þig og dá enda átt þú það til að vera svo ofsalega ákafur eins og nýfætt hrútslamb og hressa hvaða fýlupoka sem er við.



Þú hefur svo marga óendanlega kosti. Það er spenna í loftinu; þú getur kallað það streitu, en ég vil frekar nota orðið spenna. Þú ert eitthvað að mikla fyrir þér aðstæður en sérð eftir 10-15 daga að þær hindranir sem þú heldur að séu til staðar eru bara til þess að beina þér í sterkari átt og fá þig til að koma með lausnir. Þú sigrar það sem er að stríða þér þessa dagana.



Þú ert bæði hæfileikaríkur og gáfaður og í ástamálunum laðast að þér ótrúlega ólíkir einstaklingar svo þú gætir átt erfitt með að velja ef þig langar að binda þig. En í eðli þínu ertu trygglyndur þegar þú ert búinn að ákveða hver á að ganga með þér veginn. Þú hugsar samt stundum of mikið um það sem þú getur ekki fengið og lætur þá orku pirra þig of mikið.



Þegar hugurinn er á fleygiferð verður þú að gera þér grein fyrir að þú átt ekki að lifa í framtíðinni heldur þarftu að klappa þig inn í núið (og þá meina ég bókstaflega að klappa). Þá munt þú springa út eins og páskalilja. Það ert þú sjálfur sem setur reglurnar í lífinu og þér er meinilla við að brjóta odd af oflæti þínu og biðjast afsökunar þótt þú hafir haft rétt fyrir þér.



Þannig að það mun hjálpa þér alveg ofboðslega mikið næstu tvo mánuði að sýna auðmýkt. Sú örugga framkoma sem þú sýnir öðrum segir samt ekkert um sjálfan þig því þú átt það til að vera viðkvæmur og vera með lítið fuglshjarta. Svo notaðu blíðuna og gerðu meira en þú þarft og jafnvel fyrir þá sem eiga það alls ekki skilið.



Það eru spennandi tímar fram undan sem gefa þér þá fullvissu um að þú ert manneskja sem fólk í kringum þig er stolt af. Þú finnur á þér ótrúlegustu hluti, svo treystu innsæi þínu sem þýðir eitthvað sem bara þú sérð inni í þér. Treystu sérstaklega þeim skilaboðum sem þú færð þegar þú ert að vakna eða þegar þú ert að sofna. Hafðu blað og blýant við hliðina á þér á náttborðinu og skrifaðu strax hjá þér það sem kemur upp í hugann því þú ert sérstaklega næmur á þessum haustmánuðum. Það eru miklar breytingar í sambandi við ný kynni á persónum sem hjálpa þér að klífa þann metorðastiga sem þig langar að klífa.



Setningin sem þú færð er: Ég er sterkari en steinninn – Solid as a Rock (Ashford And Simpson)



Frægir Hrútar: Hera Björk Þórhallsdóttir söngkona, Silvía Lovetank listamaður, Marta María Jónasdóttir á Smartlandi, Björgvin Halldórsson söngvari, Kári Stefánsson vísindamaður, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, Hugh Hefner, Birgitta Jónsdóttir pírati, Anna Svava Knútsdóttir leikkona, Ólöf Erla, grafískur hönnunarsnillingur, Elton John söngvari, Salka Sól súperdrottning, Þóra í Atlanta, Sigmar Guðmundsson sjónvarpsmaður, Berglind Pétursdóttir, Steinunn Jónsdóttir, söngkona AmabAdamA, Þórhallur Þórhallsson uppistandari, Kristín Þorsteinsdóttir, aðalritstjóri 365 miðla, Alda í Handy pandy, naglalistakona, Vala Grand, Hjálmar Forni listamaður, Jakob Bjarnar Grétarsson, Elín Björnsdóttir, fyrirlesari og kraftaverkakona.