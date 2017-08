So You Think You Can Snap: DIY horn Lillýjar og ógeðsdrykkur í Eyjum

Snapchatkeppnin So You Think You Can Snap fór fram í fyrsta skipti á síðasta ári og fékk gríðarlega mikið áhorf. Mest horfðu 25 þúsund manns á keppnina á einum sólahring. Að keppninni standa meðlimir Áttunnar og er keppnin aftur farin af stað í ár.



20 framhaldsskólar taka þátt í So You Think You Can Snap og keppa um það hver sé með besta snapparann.



Keppnin fer fram á Snapchat-reikningi Áttunnar, Attan_official og líkt og á síðasta ári mun Vísir fylgjast vel með gangi mála. Sigurvegarinn fær Lenovo fartölvu frá Nýherja í verðlaun. Nú er komið að næstu viðureign er þar mætast Tækniskólinn og Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum.



Lillý Karen Pálsdóttir keppir fyrir hönd Tækniskólans og Páll Eiríksson fyrir FÍV.



Hér að ofan má sjá hvernig skólarnir stóðu sig.