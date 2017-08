Sifjaspell setti deiliskipulagið í uppnám

Hinn óútreiknanlegi söguþráður Game of Thrones hefur valdið skipulagsfulltrúum í borginni Geelong í Ástralíu töluverðu hugarangri eftir að ákveðið var að nefna götur nýs hverfis eftir persónum og stöðum í þessum geysivinsælu þáttum.



Upphaflega hafði staðið til að ein gatan fengi nafnið Lannaster Road en það var blásið af á seinni stigum. Það þótti ekki við hæfi að bendla götuna við sifjaspellið sem systkinin Cersei og Jamie Lannister stunda í þáttunum.



Bæjarverkfræðingurinn segir í samtali við Guardian að sambandið þeirra hafi einfaldlega þótt of eldfimt. „Ég breytti meira að segja stafsetningunni svo þetta yrði ekki jafn augljóst.“



Lannaster Road fær þess í stað nafnið Precinct Road. Aðrar götur í hverfinu munu þó heita nöfnum úr Game of Thrones-ævintýraheiminum. Þar verður meðal annars að finna göturnar Stannis, Winerfell, Greyjoy, Balish og Tywin - sem er faðir þeirra Cersei og Jamie.



Stærstu mistökin sem gerð voru við hönnun hverfisins segir bæjarverkfræðingurinn hafi verið að hafa Snow-götuna ekki stærri. Vinsældir Jon Snow í þáttunum virðast hafa smitað út frá sér því eftirspurnin eftir húsum við hina stuttu Snow-götu er margfalt meiri en framboðið.



„Við héldum að Jon Snow myndi deyja en svo lifnaði hann bara aftur til lífsins í næstu þáttaröð. Hann er uppáhald allra, við hefðum átt að gefa honum breiðgötu.“