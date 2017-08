John Cleese kemur fram í Hörpu

Hinn eini sanni John Cleese er á leiðinni til landsins með nýju sýningu sína sem hann mun ferðast með um alla Evrópu: Last Time to See Me Before I Die. Hann kemur fram í Eldborg, Hörpu, fimmtudaginn 17. maí á næsta ári.



Cleese er leikari, grínisti, handritahöfundur, kvikmyndaframleiðandi og lifandi goðsögn. Þekktastur er hann fyrir sögufræga grínhópinn sinn Monty Python og gamanþættina Fawlty Towers auk þess sem hann hefur leikið í fjölda þekktra bíómynda á borð við A Fish Called Wanda, Rat Race, Harry Potter og James Bond.



Í sýningunni mun Cleese deila sögum og minningum með áhorfendum sem hann hefur sankað að sér á 40 ára ferli sínum. Að lokum mun hann taka við spurningum úr sal og eru Íslendingar einkar heppnir að fá að berja hann augum og spyrja hann spurninga áður en hann deyr eins og Cleese orðar það sjálfur.

Fimm verðsvæði eru í boði og kosta miðarnir frá 6.990 krónum en 1.500 miðar verða í boði í heildina.



Hér að neðan má sjá fræga íslenska auglýsingu sem Cleese lék í fyrir Kaupþing á sínum tíma.