Samþykkja kaup Samskipa á Nor Lines

Norsk samkeppnisyfirvöld hafa samþykkt kaup Samskipa á norska skipafélaginu Nor Lines.



Þetta kemur fram í frétt á vef Samskipa. Engar athugasemdir hafi verið gerðar við kaupin og hafi þau ekki verið talin hafa hamlandi áhrif á samkeppni á norska markaðnum.



„Samningur um kaupin var gerður í síðasta mánuði þar sem Samskip keyptu rekstur Nor Lines í þeim tilgangi að efla starfsemi félagsins í Noregi. Fjórum vikum síðar kemur niðurstaða norska samkeppniseftirlitsins.



„Þetta eru góðar fréttir, segir Ásbjörn Gíslason forstjóri Samskip Logistics og bætir við að í Noregi liggi mikil tækifæri og getum við nú boðið viðskiptavinum okkar fjölbreyttara vöruframboð.“



Samskip hafa markvisst styrkt stöðu sína í Noregi undanfarin ár, bæði með innri vexti og kaupum á öðum félögum. Eftir kaupin á Nor Lines verða Samskip eitt af stóru flutningafyrirtækjunum í landinu,“ segir í fréttinni.



Í fyrri frétt fyrirtækisins segir að velta Nor Lines sé um 110 milljónir evra á ári eða 13 milljarðar íslenskra króna. Um 170 starfsmenn starfi hjá félaginu og sé félagið með eigin starfsemi á fjórtán stöðum í Noregi. Starfsemin verður áfram rekin undir vörumerki Nor Lines.