Klopp: Línuvörðurinn verður að sjá rangstöðuna í jöfnunarmarkinu

„Óheppni kostar okkur sigurinn í dag, jöfnunarmarkið þeirra var rangstæða og línuvörðurinn verður að sjá þetta,“ sagði Jurgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, ósáttur eftir 3-3 jafntefli gegn Watford í dag.



Gestirnir frá Liverpool virtust ætla að taka stigin þrjú þrátt fyrir að lenda í tvígang undir þar til Britos jafnaði metin á 93. mínútu.



„Fyrsta markið þeirra kom eftir góða sókn, það var virkilega vel gert. Ég er ekki nægilega sáttur með spilamennsku minna manna í fyrri hálfleik,“ sagði Klopp og hélt áfram:



„Við létum boltann flæða þokkalega en náðum ekki að nýta okkur það. Spilamennskan í seinni var mun betri þótt að okkur hafi mistekist að sjá þetta út. Við þurftum að ýta okkur upp völlinn en við áttum rétt eins og Watford erfitt með að leika 90. mínúturnar í fyrsta leik.“



Klopp sagði sína menn hafa geta gert betur í jöfnunarmarkinu.



„Ég get ekkert gert í því svona eftir á, við vorum betra liðið og áttum skilið sigurinn en þótt að okkur hefði tekist að vinna hefði mátt bæta margt í varnarleiknum.“



Klopp vildi lítið tala um Philippe Coutinho er blaðamenn ræddu framtíð hans



„Ég get lítið sagt, ég ber ábyrgð á öllu liðinu og ég einbeiti mér að leikmönnum sem eru að spila leikina. Ég get ekkert haft áhrif á leikmenn sem geta ekki spilað.“