HRingurinn & Tuddinn í beinni: Úrslitin fara fram í dag

Keppt verður til úrslita á HRingnum & Tuddanum 2017, íslandsmeistaramótinu í tölvuleikjum. 280 keppendur skráðu sig til leiks og hófst keppnin á föstudagskvöldið.



Það má búast við gríðarlega spennandi viðureignum í öllum leikjum. Hægt verður að fylgjast með öllum leikjum á svæðinu eða á streymisveitum HRingsins og Tuddans.



Dagskrá er eftirfarandi:



CS:GO

13.00: Semi finals - CAZ vs VECA

16.00: Semi finals - Seven vs *

19.00: Finals



League of Legends

14:00: Finals



Hearthstone

14.00: Semi finals – Crazyness vs Stingi

14.00: Semi finals – Skyman vs Shadowstorm

17.00: Finals