Gísli nýr forseti tölvunarfræðideildar HR

Gísli Hjálmtýsson hefur verið ráðinn forseti tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík frá og með 16. ágúst. Gísli tekur við stöðunni af Yngvari Björnssyni sem hefur verið forseti deildarinnar frá 2014.



Í tilkynningu frá skólanum segir að Gísli hafi yfir þrjátíu ára reynslu sem frumkvöðull og stjórnandi á sviði upplýsingatækni og nýsköpunar og þekkingu á fjölbreyttum sviðum íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs.



„Hann hefur verið framkvæmdastjóri og meðal eigenda Thule Investments frá árinu 2004 og leitt fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum (e. venture and private equity). Hann hefur setið í stjórnum fjölda fyrirtækja, á Íslandi, í Evrópu og USA, allt frá nýsköpunarfyrirtækjum til skráðra félaga.



Gísli lauk doktorsprófi í tölvunarfræði frá University of California, Santa Barbara 1995 og BS gráðu í stærðfræði og tölvunarfræði frá University of Rochester 1992. Eftir doktorspróf starfaði Gísli hjá AT&T Bell Laboratories. Frá árinu 2001-2007 var hann prófessor í tölvunarfræði og forseti tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.Hann hefur birt yfir áttatíu vísindagreinar og haldið erindi á fjölmörgum ráðstefnum, hjá háskólum og fyrirtækjum. Gísli á yfir 20 einkaleyfi og er meðlimur í IEEE og ACM,“ segir í tilkynningunni.