Spilaði svíngróft rapplag fyrir háaldraða kirkjugesti

Sextán ára drengur hefur verið ákærður eftir að hafa, ef marka má þarlenda miðla, truflað messu í úthverfi Toronto í Kanada með því að spila rapplag á hæsta styrk.



Að sögn lögreglunnar í borginni hélt hann síma sínum upp að hljóðnema í St. Eugene Mazenod kirkjunni, sem stendur í vesturhluta Toronto, og spilað lagið Look At Me! með hinum umdeilda rappara XXXTentacion (borið fram eins og Extension).



Fjölmenni var í kirkjunni og segir eitt sóknarbarnanna í samtali við fjölmiðla ytra að uppákoman sé algjörlega fordæmalaus í sögu sóknarinnar og mikið áfall fyrir samfélagið. Aðrir líta á málið sem hatursglæp og lýsa því hvernig hópur eldri kvenna hljóp grátandi úr kirkunni.



„Það eina sem fólkið sem sótti athöfnina heyrði voru blótsyrði inni í þeirra allra helgasta rými,“ segir kona í samtali við the Brampton Guardian.



Kirkjugestir segjast hafa séð tvo unga menn koma inn í kirkjuna um hliðarhurð skammt frá altarinu. Pólskur prestur hafi staðið í predikunarstólnum þegar drengurinn byrjaði að spila lagið í hátalarkerfi kirkjunnar. Kirkjugestir hringdu umsvifalaust á lögregluna sem kom og handtók hinn sextán ára gamla strák sem hafði verið meinuð útganga. Hann hefur nú verið ákærður fyrir uppátækið.



Sem fyrr segir er XXXTentacion umdeildur rappari, hann hefur setið inni og fjöldi hefur höfðað mál gegn honum. Look At Me!, sem leikið var í kirkjunni, er lagið sem kom honum á kortið og er uppfullt af alls konar svívirðingum og dónaskap. Það má heyra hér að neðan.