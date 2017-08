Sagði hvíta þjóðernissinna minnipokamenn og „samansafn af trúðum“

Steve Bannon, einn helsti ráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta, sagði hvíta þjóðernissinna vera „samansafn af trúðum“ í viðtali við The American Prospect sem kom út í gær. Ummælin eru höfð eftir Bannon í kjölfar óeirðanna í Virginíu um síðustu helgi þar sem til átaka kom milli hvítra þjóðernissinna og gagnmótmælenda.



Bannon stýrði eitt sinn Breitbart News, fréttamiðli sem kenndur hefur við bandarísku stjórnmálahreyfinguna „hitt hægrið“ (e. alt-right). Breitbart hefur gjarnan verið talinn eitt helsta málgagn hvítra þjóðernissinna og gegndi enn fremur lykilhlutverki í sigri Trump í forsetakosningunum í fyrra.



„Þjóðernishyggja sem byggir á kynþáttum, þeir eru minnipokamenn,“ sagði Bannon um þjóðernissinnanna sem stóðu að óeirðunum um helgina. „Þetta er jaðarafl. Ég held að fjölmiðlar geri of mikið úr þessu, og við verðum að hjálpast að við að jafna þá við jörðu, þú veist, hjálpa til við að jafna þá enn frekar við jörðu.“



„Þessir gaurar eru samansafn af trúðum,“ bætti Bannon við.



Örlög Bannon enn óljós

Framtíð Bannon í Hvíta húsinu er „óljós“, að því er Trump staðfesti á óvenjulegum blaðamannafundi í New York-borg í vikunni. „Við sjáum til,“ sagði Trump enn fremur um áframhaldandi veru Bannon í Hvíta húsinu.



Fréttir herma að Trump hafi verið hvattur til að reka Bannon, sem hefur haft greiðan aðgang að forsetanum í ráðgjafastarfi sínu. Þá hefur áhrifa hans gætt í stórum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar, til að mynda þeirri ákvörðun Hvíta hússins að draga Bandaríkin út úr Parísarsamkomulaginu, að því er fram kemur í frétt BBC.



Þá hefur Trump verið harðlega gagnrýndur fyrir að kenna báðum fylkingum, þjóðernissinnum og gagnmótmælendum, um óeirðirnar í Charlottesville í Virginíu. Þar kom til átaka um helgina er hvítir þjóðernissinnar mótmæltu því að stytta af Robert E. Lee, hershöfðingja Suðurríkjanna í þræla­stríði Bandaríkjanna, yrði fjarlægð.



Hin 32 ára Heather Heyer lést í átökunum, er ökumaður sem talinn er aðhyllast hugmyndafræði þjóðernissinna, keyrði á hana. Minningarathöfn um Heyer var haldin í Charlottesville í gær.



Í viðtalinu við The American Prospect snerti Bannon einnig á málefnum Norður-Kóreu, Kína og inannbúðarmálum í Hvíta húsinu. Hann sagði meðal annars að engin hernaðarlausn væri til við hinni norður-kóresku kjarnorkuógn og að hann ætti í innanhúsbardaga við ríkisstjórnina varðandi viðskiptastefnu Bandaríkjanna gagnvart Kína.