Trump fordæmir fjarlægingu „fallegra“ Suðurríkjastyttna

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Repúblikanar andæfa fordómum og Trump forseta Margir háttsettir repúblikanar hafa gagnrýnt furðuleg ummæli Donalds Trump forseta um óeirðirnar í Charlottesville í gær. Helstu leiðtogar þeirra hafa þó hikað við að beina spjótum sínum beint að forsetanum. Tekist á um tákn sundraðrar fortíðar Minnisvarði um Suðurríkin voru miðpunktur mótmæla hvítra þjóðernissinna í Charlottesville um helgina. Tákn Suðurríkjanna hafa lengi verið sundrungarafl í bandarísku samfélagi.

